Un grupo con poco historial
Domingo, 3 junio 2018

Mientras en Singapur continúan dándole puntadas al patrón que quiere Lim para el próximo proyecto y mientras el mundo del fútbol está a la expectativa para ver qué pasará en Rusia dentro de 11 días, una cuestión es innegable: el Valencia debe garantizarse un mínimo salto de calidad en su plantilla si no quiere hincar la rodilla a las primeras de cambio en la Champions. Decía ayer mismo el Profe Ortega -preparador físico de Simeone- en la Universidad Miguel Hernández de Elche que el jugador que juega en el Atlético «sabe que va a crecer como futbolista». El pensamiento del argentino tampoco se aleja mucho de lo que en el Valencia se ha vivido en los últimos años y seguramente de lo que se vivirá la próxima temporada en Europa con Marcelino al frente.

No han sido pocos los jugadores que en esta última década han subido peldaños en su carrera profesional gracias a su paso por el club de Mestalla. Al fin y al cabo, para Marcelino también será la que viene un estreno en la elite del fútbol europeo, una cuestión que todavía no ha podido saborear el asturiano. El problema con el que se puede llegar a encontrar es si sus futbolistas serán capaces de asimilar pronto las exigencias. Este curso pasado, cuando el calendario se endureció y eso que sólo había la Copa del Rey, el Valencia perdió gas de una manera notable.

Para solucionar este tipo de situaciones, lo más sencillo y posiblemente efectivo es tirar de rotaciones. Pero también la experiencia contribuye a superar cuestiones de esta índole. Y si el Valencia presume de tener un grupo de jugadores jóvenes, la misma cualidad le puede llevar en algunos casos a perjudicar. Exceptuando los tres futbolistas que han estado cedidos y que salvo Guedes y Vietto no se sabe si pueden continuar o no (el otro es Andrés Pereira), resulta curioso comprobar cómo el jugador con mejor curriculum en la Champions es precisamente al primero al que le gustaría ventilar el club: Nani. El portugués no entra en ninguno de los planes, ni económicos ni deportivos; pero gracias sobre todo a su paso por el Manchester United (jugó también 11 partidos con el Sporting de Portugal) es el que más minutos suma en la Liga de Campeones: 4.167. Nueve goles completan una tarjeta de presentación que empezó a tomar forma en 2006.

Además del extremo portugués, sólo cuatro futbolistas de la actual plantilla valencianista acumulan más de 10 encuentros cada uno en la máxima competición continental (no se tienen en cuenta las rondas previas): Parejo, Rodrigo, Coquelin y Garay. El central argentino se estrenó con el Real Madrid en la 2009-10, luego la disfrutó con el Benfica y más tarde con el Zenit. A Coquelin le llegó con el Arsenal, a Rodrigo con el Benfica y el Valencia mientras que Parejo sólo con la camiseta blanquinegra.

Kondogbia (la jugó con el Mónaco) lidera la 'clase media', seguido de un Montoya que participó cuando era futbolista del Barça (le hizo un gol al Bate Borisov). Neto, por ejemplo, sólo disfrutó de 90 minutos con la Juve (ante el Dinamo) y para ocho futbolistas el himno de la Champions sonará por primera vez.