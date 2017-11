Valencia y Barça, golazo a golazo a por la Liga Simone Zaza. / LP Sólo cinco equipos de las mejores competiciones europeas ofrecen registros superiores a los dos conjuntos españoles JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 21 noviembre 2017, 00:45

Hora y media de lujo en Mestalla para el domingo. Más no se puede pedir. En el escenario, los dos primeros equipos de España (uno que sabe que por obligación va a por la Liga y otro que todavía no se lo cree del todo) y también los mejores goleadores de Europa. El Valencia-Barcelona, históricamente cargado de una simbología más profunda que la simple rivalidad deportiva, llega esta vez con un añadido excelso: habrá goles, lo que no se sabe es cuántos por cada bando.

Se da la circunstancia que el Valencia aportará al espectáculo dos de los delanteros más en forma de la liga (Zaza y Rodrigo) y el Barça, por su parte, añadirá sus habituales ingredientes: Messi y Luis Suárez.

Sólo el Manchester City (40) y el galáctico PSG (43) en las mismas jornadas disputadas, y el Mónaco (35), Nápoles (34) y Juventus (37) con un partido más, ofrecen mejores registros anotadores, si se toman como referencia las cuatro ligas europeas más competitivas (Premier, Bundesliga, Francia e Italia).

Goles del Valencia CF- 32 Rodrigo Partidos jugados: 12 | Goles: 7 Zaza Partidos jugados: 11 | Goles: 9

Goles del Barça- 33 Messi Partidos jugados: 12 | Goles: 12 Suárez Partidos jugados: 9 | Goles: 5

El Barça suma 33 dianas y el Valencia 32, algo que este verano en clave blanquinegra no se podía imaginar porque el debate era si Zaza estaba o no capacitado para soportar todo el peso del gol y si, por su parte, Rodrigo iba a despertar de una vez por todas de su permanente letargo. Hoy, en cambio, cuando se sabe que la rodilla del italiano está condenada a pasar por el quirófano más temprano que tarde -hasta que el dolor se lo impida y aprovechando algún parón-, la cuestión en el Valencia es si vale la pena lanzarse al mercado para encontrar un sustituto de garantías que encajara en precio o si se puede aguantar ese mes y medio de convalecencia que estaría el italiano, sólo con Rodrigo y Santi Mina.

Cuando este domingo el balón ruede por Mestalla, el interés no sólo estará en saber si el Valencia presenta de verdad su candidatura al título de Liga -por mucho que pueda torpedear eso a la prudencia que exige Marcelino, por quien el club decidirá hoy si recurre su expulsión- sino en saber cuál de las dos parejas de ataque saldrá triunfadora del desafío.

Con Messi en un lado de la balanza, la comparativa puede resultar fuera de sentido, pero estadísticamente hablando la situación está mucho más equilibrada de lo que parece. Si se suman las aportaciones de los cuatro jugadores en cuestión que se presume serán titulares, la pareja barcelonista sólo aventaja a la valencianista en un tanto (17 contra 16).

El matiz viene cuando se observa que marcarle un gol al Barça se ha convertido poco menos que en un milagro. Pese a que va a tener su defensa bajo mínimos (aunque hayan recurrido la amarilla de Piqué), el equipo de Valverde puede presumir de haber recibido únicamente cuatro goles en las doce jornadas disputadas. Aburre a los delanteros rivales. La media de tantos que tiene en contra es terroríficamente buena: 0,3 goles encajados por partido le salen de media.

La del Valencia está un poco más alta puesto que se estira hasta los 0,9 por encuentro. Sólo así se explica que Marcelino, cuya obsesión cuando firmó era cerrar como fuera la sangría en defensa, ha podido ver cómo su equipo ha terminado seis partidos con la portería a cero. El Barça ha podido experimentar esa sensación en dos jornadas más (8).Se conocía por otra parte ayer un dato curioso. Con el valencianista Guedes y el barcelonista Paulinho en el campo, sus respectivos equipos promedian 3,5 goles. La presencia del portugués está prácticamente garantizada, no así en cambio la de su compañero Murillo, aquejado de una lesión muscular en el pubis y al que hoy se le harán más pruebas para saber el tiempo de curación.