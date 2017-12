El Getafe medita cambiar el césped

Ángel Torres, presidente del Getafe, medita cambiar el césped del Coliseum Alfonso Pérez, que suscitó críticas de varios jugadores de equipos rivales (incluido el Valencia), y podría abordar las obras durante el parón invernal. «El fin de semana he visto mucho fútbol de Primera y Segunda y he visto muchos campos bastante peor que el del Getafe. ¿Qué se puede mejorar? Pues estamos en ello. Lo cambiamos en agosto y por las circunstancias no es el mejor césped, pero no sólo el del Getafe».