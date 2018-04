Gayà y Zaza, entre algodones para que lleguen al domingo Miércoles, 25 abril 2018, 00:54

El equipo volvió ayer a los entrenamientos después de dos jornadas de descanso. La atención se la llevó sobre todo Zaza, porque el delantero ya no pudo viajar a Vigo para medirse al Celta, por unos problemas en la parte posterior del muslo izquierdo. Pues bien, el italiano todavía no está ni mucho menos al cien por cien, y por eso ayer por la tarde no se ejercitó con sus compañeros, en una sesión en la que hubo varios jugadores del filial. Los que fueron titulares estuvieron en el gimnasio trabajando a un menor ritmo que el resto, pero ni en el primero ni en el segundo grupo se encontraba tampoco Gayà. El lateral no jugó por sanción aunque el viernes tampoco se entrenó. Tiene unas pequeñas molestias y se le quiere cuidar para q ue llegue al domingo.