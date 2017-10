El futuro les pertenece De izquierda a derecha, Ferran Torres y Guillamón, ayer a su llegada. / manuel molines Ferran y Guillamón regresan como subcampeones del mundoEl club tiene confianza absoluta en la progresión de los dos jóvenes: al delantero le espera Marcelino y al central ultimar el nuevo contrato J. C. VALLDECABRES VALENCIA. Martes, 31 octubre 2017, 00:37

De Calcuta, con la medalla de plata al cuello, a su nuevo destino en el Valencia. A Ferran Torres y Hugo Guillamón, esta reciente experiencia en el Mundial sub-17 les ha cambiado radicalmente la vida. Ferran, el talentoso extremo derecha, natural de Foios, regresa con nuevo contrato (su cláusula pasa de 8 a 25 millones) y se encuentra las puertas del primer equipo abiertas: entrenará con Marcelino y hasta enero jugará en el filial, luego tendrá dorsal de la primera plantilla y desde ese momento ya no podrá participar con el Mestalla. Por su parte, el central, nacido en San Sebastián pero criado en Valencia, está pendiente de cerrar la renovación de contrato (acababa en junio) y la lesión de Javi Jiménez le va a dar la opción de saltar del juvenil al Mestalla de Lubo Penev prácticamente desde ya mismo.

En el aeropuerto les esperaba un reducido grupo: padres, hermanos y hasta quien fue durante un buen puñado de años su entrenador en la escuela, Raúl Muñoz. «Ferran y Hugo forman parte de aquella generación de 2000, eran los mejores de España por detrás de los 'Obama' (del Atlético)». En esa excelsa 'remesa' de valencianistas también estaban los Víctor Chust (Real Madrid), Abel Ruiz (FC Barcelona) y el ahora villarrealense Enric Martínez. Precisamente, para que no se vuelvan a repetir casos como el de Chust y Ruiz, el responsable de la Academia del Valencia, Luis Vicente Mateo, fue uno de los que participó en el discreto recibimiento. «No son jugadores de futuro, son una realidad. Todos los técnicos del Valencia piensan lo mismo».

Ferran, elogiado en todo el Mundial, se esfuerza vigilado siempre por su padre en no perder la humildad que le ha caracterizado. «Fue un palo, un golpe muy duro. Pero nos dimos cuenta que llegar a la final no fue nada fácil. Marcelino nos dijo que disfrutásemos, que es una experiencia que no va a volver a ocurrir. ¿El futuro? No se sabe nunca, toca seguir trabajando como he hecho hasta ahora».

Guillamón, con rostro cansado después de 23 horas de viaje, tiene claro la lectura de todo lo ocurrido: «Toca levantar cabeza y trabajar con nuestro club para conseguir objetivos. Cuando te enfrentas a los mejores jugadores del mundo, aprendes tanto de la gente de tu selección como de los rivales. Mejoras cada día». Ambos llegaron con los tres del Villarreal (Nacho Díaz, Marc Vidal y Carlos Beitia). A finales de semana ya estarán entrenándose.