Los futbolistas más tranquilos del Valencia Carlos Soler, en un entrenamiento en la ciudad deportiva. / irene marsilla Sólo la mitad del vestuario tiene más o menos garantizado que va a continuar de blanquinegro la próxima temporada | Neto, Jaume, Montoya, Paulista, Murillo, Lato, Coquelin, Soler, Kondogbia y Ferran Torres tienen bastante claro que seguirán en el club JUAN CARLOS VALLDECABRES* JCVALLDECABRES@LASPROVINCIAS.ES Miércoles, 25 abril 2018, 00:57

A cuatro días para que el Valencia abra de par en par las puertas de la Champions 2018-19 (lo contrario sería un auténtico trompazo después del temporadón que lleva) y cuando el club trata de focalizar todo su esfuerzo en conseguirlo este domingo ante el Eibar y no posponerlo para más adelante (Parejo hablará de ello mañana en rueda de prensa), en la plantilla se vivirá la fiesta de diferente manera en función de la situación personal que maneje cada uno. Es normal pensar que de cara al mercado de verano que viene haya diversos grados de implicación en la causa blanquinegra en función de lo que a cada uno le pueda afectar. Si el verano pasado fue convulso por los vaivenes que hubo (hasta una veintena de futbolistas salieron), ahora son muy pocos los que tienen más o menos la certeza de saber que van a pasar un verano plácido y tranquilo, sin estar pendiente de que una llamada al teléfono les haga hacer la maleta de un día para otro. Es lógico pensar que Marcelino quiere quedarse con un elevado porcentaje de jugadores, de ese grupo de confianza que más minutos ha disputado, pero la buena temporada que ha realizado el equipo ha puesto a muchos futbolistas en el escaparate.

A la espera el Valencia de que el Inter mueva definitivamente ficha y se quede con Cancelo como así parece que va a suceder -a la inversa ocurrirá con Kondogbia- y pensando en cuánto puede sacar por el traspaso definitivo de Nani (el convenio firmado con el Lazio cifraba en 10 millones la operación), en la plantilla actual que tiene Marcelino son escasas las piezas que pueden decir en voz alta que su futuro en blanquinegro. Más aún si se tiene en cuenta lo que dijo la semana pasada el entrenador, advirtiendo que no hay ni un solo futbolista de este grupo que sea imprescindible.

27 futbolistas ha utilizado esta temporada Marcelino, contando los que se marcharon una vez iniciado el campeonato. 45 millones de euros es la cifra que debe ingresar el club por ventas.

Pese a este apunte, que descubre la siempre delicada situación de los balances financieros, hay futbolistas como por ejemplo Neto a quien la llegada del verano no le tiene por qué suponer ningún quebradero de cabeza, más allá de decidir si veranea en la playa o en la montaña. El brasileño seguirá defendiendo la portería del Valencia el año que viene, como también Jaume, elogiado por su entrega e implicación.

El Inter parece tener bastante claro que se va a quedar con Cancelo pero ya en propiedad

La portería es la única demarcación que hoy por hoy se puede llegar a decir que está bien cubierta y que no va a sufrir ningún trabajo añadido para Longoria y Alemany. Aunque en fútbol lo que hoy es 'no', mañana puede llegar a ser un 'claro que sí, ya te lo dije', sin mayores problemas. En defensa respiran un tanto aliviados los Montoya, Gabriel Paulista, Murillo y Lato; por el centro del campo viven una situación de similar paz los Soler, Kondogbia, Coquelin y Ferran por ejemplo, mientras que arriba el espacio no está del todo definido, porque un delantero que ha hecho goles (tanto Zaza como Mina) siempre se expone a ser pretendido. Rodrigo es con diferencia el más atractivo, pero también el más caro.

El Valencia quiere renovar a Gayà pero el lateral ofrece este año unos registros atractivos y a nadie le extrañaría que fuera objeto de una oferta (se puede marchar por 30 millones). De Garay se habla cada año y lo mismo suele ocurrir con Parejo. Los dos extremos (Pereira y el deseado Guedes) volverán a sus equipos de origen, como también Vietto. Maksimovic tiene bastante complicado continuar, como también el canterano Nacho Vidal y Vezo.