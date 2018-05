Firmeza con Cancelo y Rodrigo Cancelo, en un partido con el Inter. / AFP PHOTO/MIGUEL MEDINA El Valencia no negociará con el Inter el precio del lateral y se cierra en banda con el delantero: cuesta 120 millones T. CALERO VALENCIA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:56

Quedan más de tres meses de mercado y el Valencia tiene claro que su postura, al menos de forma inicial, debe ser de fuerza respecto a dos de sus grandes activos: Rodrigo Moreno y Joao Cancelo. A Mateo Alemany no le costó demasiado enviar un mensajito al Inter de Milan porque los italianos quieren quedarse a Cancelo pero no al precio (algo más de 35 millones de euros) estipulado el pasado verano dentro de la opción de compra. Alemany recordó que en los próximos días el Valencia va a pagar lo que se negoció en su momento por Geoffrey Kondogbia (25 millones) y lanza el aviso al Inter de que no reculará con el precio de Cancelo.

«Existe un acuerdo que finaliza el 31 de mayo y el Inter tiene hasta ese día para pagar por un jugador que, me consta, les interesa. Ellos saben muy bien nuestra posición», apuntó el director general del Valencia. «Así como nosotros no hemos pedido rebajas por Kondogbia, no vamos a admitirlas con Cancelo porque así se pactaron las cantidades. Si se renegocia una, habría que renegociar las dos. Nos hemos metido los dos equipos en Champions y el Inter debe tomar su decisión, sí o no. No hay opción alguna de que el Valencia negocie ni una coma de ese acuerdo», argumentó Alemany.

Para hablar de Rodrigo empezó el ejecutivo admitiendo que había leído «algunas especulaciones» sobre la salida del delantero. Y no. Para empezar, el equipo que quiera a Rodrigo tendrá que poner toda la carne en el asador. «Diría que si hay una cantidad, son 120 millones de la cláusula. En torno a eso, sería bastante posible», explicó sobre la posibilidad de vender al delantero: «Estamos encantados de que Rodrigo se quede. Si viene una grandísima oferta que convenza a todas las partes, la valoraremos».