Los fichajes, pendientes de la gran venta Alemany bromea con Lim con Murthy presidiendo un partido de la presente temporada. / manuel molines El Valencia avanza distintas operaciones mientras trabaja para ingresar los 45 millones antes del 30 de junio TONI CALERO Miércoles, 6 junio 2018, 00:39

valencia. Dos mercados en uno para el Valencia. Así se plantea el verano para el club de Mestalla, como un gigantesco rompecabezas dividido entre salidas y entradas. Entre la obligación de ingresar 45 millones de euros el 30 de junio y el camino que ya está abierto para ir trabajando en los fichajes que Marcelino y la secretaría técnica encabezada por Pablo Longoria tienen en mente. Una de las claves del mercado pasa por no llegar tarde a los objetivos y Mateo Alemany, con una dilatada experiencia en la construcción de equipos, ya demostró el pasado verano que controlar varias piezas equivale finalmente a llevarse alguna. Anticiparse al resto de clubes para ser fuerte en un mercado que este año está marcado por el Mundial de Rusia.

El Valencia, en estos momentos, trabaja de forma paralela en las posibles ventas y los futbolistas que interesan para reforzar la plantilla. Es así aunque con un matiz muy importante: la contratación de jugadores, en principio, no llegará antes del 1 de julio. Esa es la fecha para empezar a inscribir futbolistas y que el montante de la operación no entre en el último ejercicio. De esta forma el club evita cargar el déficit de la temporada e incluye los gastos en el próximo balance, ya con los potentes ingresos de la Champions -directos e indirectos- aliviando las arcas.

Al menos de puertas hacia fuera, el Valencia quiere exhibir en este arranque de mercado una posición de fuerza. Queda mucho hasta el 1 de septiembre, sí, pero Alemany adopta un discurso dominante para que no se vea al Valencia como una entidad que necesita vender a cualquier precio. Por eso valoró en 120 millones a Rodrigo, un aviso para los pretendientes del delantero. El club, además, desliza que no está preocupado por si algún futbolista importante sale este verano y considera que la Champions devuelve al Valencia una posición privilegiada a la hora de convencer a los jugadores. En ese perfil encaja Daniel Wass, que ya admitió que su idea es dejar el Celta «para seguir en España y jugar la Liga de Campeones». Según entiende el Valencia, el danés forma parte de un nutrido grupo de jugadores que harían un esfuerzo por integrarse en el próximo proyecto europeo y ponerse a las órdenes de Marcelino García Toral.

El Wolverhampton de Nuno, recién ascendido a la Premier, se posiciona para llevarse a Cancelo

Trabaja el Valencia en una doble dirección en materia de fichajes: aquellos que confía en poder anunciar a principios de julio y otros objetivos (por ejemplo, Guedes) que sabe de sobra se estirarán hasta los últimos compases del mercado. Los nuevos dependerán de esa gran venta que ahora mismo queda prácticamente reducida a Rodrigo y Cancelo, los dos valencianistas con mayor cotización. Por el portugués aún no han llegado ofertas, aunque no se tienen dudas de que llegarán. Inter (que no pudo alcanzar los 39 millones de la opción de compra), Juve, Manchester United o Wolverhampton son algunos de los candidatos que están pendientes del lateral. Los 'Wolves' de Nuno, recién ascendidos a la Premier, disponen de liquidez suficiente para realizar una buena oferta por Cancelo y además está el factor Mendes, que representa tanto al técnico como al futbolista.

En el capítulo de salidas se puede contar ya a Luciano Vietto, que jugó cedido desde el mercado de invierno en Mestalla, porque el Valencia comunicó al argentino que no ejecutará la opción de compra por él y, por tanto, regresará al Atlético de Madrid. Esa opción (de unos trece millones de euros) es válida hasta el 15 de junio, aunque el Valencia no la activará.

La cantera, protagonista

El movimiento del mercado también incluye los blindajes a los canteranos y ahí sí está intentando aplicarse el Valencia con celeridad. Alemany se reunió ayer con los agentes de Javi Jiménez y la renovación del central se anunciará pronto. El valenciano estirará su contrato hasta 2021 y aumentará la ficha y la cláusula. Los representantes de Javi Jiménez son los mismos que asesoran a Kangin Lee, aunque atar a la perla de la Academia será más complicado. El surcoreano, de 17 años, ha brillado en el campeonato sub-20 de Toulon y el Valencia tendrá que pelear para blindarle porque Kangin Lee, que esta temporada ha entrenado con el primer equipo y jugado con el Mestalla en Segunda B, es objetivo de la mayoría de los grandes de Europa.