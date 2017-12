Fichajes a largo plazo en el Valencia CF Anil Murthy reitera que el Valencia quiere reforzarse en enero y evita profundizar sobre la reanudación del nuevo Mestalla JUAN CARLOS VALLDECABRES Jueves, 28 diciembre 2017, 02:03

Anil Murthy vive sus primeras navidades como presidente del Valencia y lo hace muy alejado de lo que hace un año experimentaba Layhoon Chan. El Valencia hoy en día es tercero en la tabla y el de diciembre pasado estaba con el agua al cuello en la decimoséptima posición, con el cadáver de Pako Ayestarán ya frío y con Cesare Prandelli a punto de darse a la fuga. Pero, curiosamente, tanto su antecesora como él coinciden en que de ellos se espera lo mismo a estas alturas: fichajes.

El Valencia tiene bastante asumido que debe fichar. Así quedó claro también tras la última visita que hizo Peter Lim a la ciudad y después de entrevistarse con los dirigentes, incluido el propio Marcelino. Ayer, en el discurso que en clave navideña hizo Anil Murthy, el presidente habló abiertamente de cuáles son las intenciones. Tampoco es que descubriera nada nuevo, porque días atrás fue Mateo Alemany -director general que desempeña la labor de director deportivo- el que esbozó las líneas gruesas que ha decidido adoptar el Valencia de cara a este periodo de contrataciones, que se pone en marcha dentro de tres días.

«Después de la revolución de la plantilla en verano, estamos trabajando en el mercado invierno para reforzar el equipo, pero no vamos a fichar por fichar, sino que queremos mejorar la actual plantilla pero para largo plazo. Hay sintonía en el vestuario, en el club y en la toma de grandes decisiones con el máximo accionista», dice Murthy.

De la reactivación de las obras del nuevo estadio sólo dijo: «Queremos avanzar pero con rigor»

El Valencia también tiene claro desde hace bastante tiempo que no conviene buscar parches pensando en el corto plazo sino integrar las necesidades actuales de Marcelino y su corta plantilla en una planificación a más largo plazo. El invierno pasado, esa filosofía se puso en práctica pero sólo resultó acertada al 50%. Con Orellana se cometió un grave desliz, cuya responsabilidad corrió a cargo de José Ramón Alesanco; mientras que con Zaza ahora se están obteniendo unos frutos que no las tenían todas consigo hace unos meses. Por eso, pensar que Sandro puede venir para reforzar la delantera es un aspecto que adquiere cierta complejidad por ese hecho de que el Valencia no se conformaría con una cesión al uso (hasta junio), sino abriendo la posibilidad de una continuidad de cara a la próxima temporada: quedárselo en propiedad.

El ejemplo de lo ocurrido con Gonçalo Guedes es precisamente lo que quiere evitar esta vez el club de Mestalla, que tiene gran dificultad ahora en su adquisición al PSG por no incluir en su momento una opción de compra asumible. Sandro no juega con el Everton pero hay que adaptar su alta ficha y las exigencias de un hipotético traspaso. Lo de Joao Cancelo, por su parte, es un tema distinto y que sólo dependería de que al Inter no le interesara retener al portugués hasta junio.

Murthy, que destacó con sus palabras las figuras de Jaime Ortí y de Pepe Vaello, aseguró que tras los cambios realizados para «rectificar el camino, soy optimista a corto, medio y largo plazo, y creo que este club es más fuerte que nunca». Hay que recordar que se ha cambiado casi toda la cúpula directiva.

«A nivel deportivo hemos empezado muy bien, los resultados son mucho mejores de los que se esperaban, pero la temporada es muy larga y hay que ir partido a partido», apuntó, para añadir: «Tenemos la plantilla más joven de LaLiga y estamos en el buen camino, pero hay que consolidar el proyecto deportivo. Esperamos acabar esta temporada lo mas arriba posible y, a medio y largo plazo, acabar siempre arriba, pero con un club sostenible».

Sacó pecho el presidente de la presencia de canteranos en la primera plantilla («hay que apostar más por la Academia»); recordó recordó que en 2018 empezará la temporada del Centenario («vamos a hacer que los valencianista se sientan orgullosos de sus cien años de historia»), pero pasó de puntillas por la reanudación de las obras del nuevo Mestalla: «Queremos avanzar pero con prudencia y rigor. En el 2108 los obstáculos siguen, con la multa europea, Porxinos, pero soy optimista porque vamos a defender nuestros derechos».