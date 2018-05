Ferran: «El listón está muy alto» Ferran Torres durante la presentación de su web. / lp El canterano estrena web y logo mientras aguarda la próxima temporada: «Nada más bonito que oír el himno de la Champions» TONI CALERO Martes, 22 mayo 2018, 00:00

valencia. Ferran Torres ganó el Europeo sub-17 y fue finalista del Mundial en la India y luego, «tenía un poco de miedo» de volver a Valencia. Los aficionados del conjunto blanquinegro alucinaban viendo a un extremo de la casa siendo imprescindible en las inferiores de la selección y a quien el Mestalla se le quedaba pequeño. «Aposté por el primer equipo y creo que no me he equivocado», dijo ayer el de Foios, que estrena web (ferrantorres20.com) y logo.

Más maduro, a la fuerza, y plenamente asentado en el primer equipo, Ferran ya empieza a pensar en la próxima temporada. «Es verdad que el listón está muy alto, pero creo que lo superaremos», explicó el jugador durante la presentación de la web en la sede de Leaderbrock Sports en Valencia. «Nada más bonito que escuchar el himno de la Champions en Mestalla», continuó Ferran, quien recuerda del debut la llamada de Marcelino y que «en menos de dos segundos» ya estaba preparado para saltar al terreno de juego. En San Mamés se estrenó como titular. «Cuando dio la charla dijo mi nombre y sí me impactó un poco, pero no he tenido nervios nunca porque esto es lo que llevo haciendo toda la vida, jugar a fútbol», argumenta. Ferran, que ha ganado siete kilos este año y es capaz de correr a 35 kilómetros por hora, destacó su renovación con el Valencia: «Que el club de tu vida quiera renovarte es algo que me alegró mucho».