Valencia CF Ferran se pone a cien Anil Murthy y Ferran Torres, en el momento de la firma. / VCF/Lázaro de la Peña «Me ha ido todo muy rápido pero sigo con los pies en la tierra y centrado en trabajar», confiesa el de Foios, tentado por los grandes JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Miércoles, 4 abril 2018, 13:46

Mañana de finales de agosto. Hace un calor insoportable en la ciudad deportiva de Paterna. Ferran Torres sale de las instalaciones valencianistas duchado, como despistado y con cara de no haber roto nunca ningún plato. Le espera su padre, un tipo que destila buenismo por los cuatro costados. Saluda a los presentes con educación y algo de timidez. El extremo acaba de terminar su entrenamiento con el juvenil A y acusa el esfuerzo. Ni de lejos se le pasa por la cabeza que siete meses después su vida habrá dado varios giros inesperados y habrá cogido una velocidad descomunal. El Valencia anunció ayer -el acuerdo se firmó el viernes pasado- que el chaval de Foios (recién cumplidos los 18 años) estira su nuevo contrato hasta 2021 con una etiqueta de cláusula cuanto menos llamativa teniendo en cuenta que todavía está en edad juvenil: 100 millones de euros.

En octubre pasó de valer 8 a 25 millones, y cinco meses después se sitúa en un escalón superior -en precio de mercado- al de Carlos Soler, considerado como un baluarte de presente y futuro en el club de Mestalla. En una jugada que se venía gestando desde hace muchas semanas, en el Valencia -sobre todo Mateo Alemany- ya respiran tranquilos. Con el mercado totalmente disparatado, con Ferran cogiendo cada vez más peso para Marcelino y con la machacona insistencia desde Madrid, Barcelona e Inglaterra, la situación contractual del internacional sub-19 no estaba nada clara a nivel de empresa.

«Espero que este club logre muchos éxitos. El míster me está haciendo aprender»

Tan factible parecía que viniera una propuesta por 25 millones para llevárselo como previsible es pensar que cuando se acerque el final de este contrato (con 21 años) o incluso bastante antes, al Valencia le va a tocar pelear lo suyo para retenerlo. Es lógico adivinar que antes de lo que se puede pensar, el club esá obligado a revisar de nuevo sus emolumentos porque ahora es Ferran el que le ha puesto en bandeja al Valencia una cláusula que inyecta sobre todo estabilidad a nivel empresarial. Desde que Rufete le hizo contrato en edad cadete, Ferran ha ido cumpliendo etapas muy por delante de las previsiones de los entendidos en Paterna y en las últimas semanas las llamadas para presentarle un futuro lejos de Mestalla se habían casi convertido en rutinarias. Es más, corría el peligro el propio futbolista de caer en una fase de incertidumbre que le pudiera afectar incluso a su rendimiento de cara a Marcelino. Todos salen ganando.

"Es algo maravilloso, estoy muy feliz de seguir aquí, en mi club donde llevo desde los 7 años, luchando toda mi vida. No me lo esperaba y ahora toca devolver la confianza al míster, al técnico y al club. Todavía no me lo creo, es algo maravilloso para mí, lo joven que soy y que ya he tenido tantas alegrías en mi carrera. Me ha ido todo muy rápido, pero sigo con los pies en tierra y centrado en trabajar", confesaba el futbolista, vigilado desde hace tiempo por el sicólogo del club para darle la estabilidad emocional que necesita un adolescente convertido ya en estrella, a quien apenas le ha hecho falta un rodaje más intenso en el filial (este año ha jugado solo 10 partidos con el Mestalla).

Mateo Alemany se apunta el tanto y Ferran acaba con las llamadas de otros equipos

"Espero que este club que tanto se lo merece logre muchos éxitos. Todo chaval de la cantera sueña con llegar al primer equipo y yo lo he logrado muy joven. El míster está confiando en mí y me está haciendo aprender mucho. Espero dar muchas alegrías a la afición", añadía el de Foios a la radio del club. Anil Murthy representó la versión oficial: "Tenemos muchas esperanzas puestas en ti".

Ha sido campeón de Europa sub-17 y subcampeón del mundo de la categoría y si Carlos Soler le debe mucho a Voro que le abriera las puertas del primer equipo, Ferran está en deuda con un Marcelino que tuvo claro desde el primer momento que el chaval estaba capacitado para llevar en su espalda un dorsal del primer equipo (20), pese al exigente nivel de esta plantilla.

OTRAS CLÁUSULAS Rodrigo Moreno. Delantero.

120. Es el delantero español de moda. Tiene contrato hasta 2022.

Carlos Soler. Centrocampista.

80. En un año mejoró su contrato hasta en tres ocasiones (2021).

Lato. Lateral izquierdo.

80. En junio del pasado año renovó su contrato hasta 2021.

Dani Parejo. Centrocampista.

50 con el objetivo inmediato y nada fácil de ir al Mundial, el capitán tiene contrato hasta 2020.