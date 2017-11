La falta de gol castiga al Mestalla

valencia. Con la posesión pero sin pegada en ataque es imposible ganar. El Mestalla dejó escapar tres puntos ante un Hércules con un hombre menos prácticamente en toda la segunda mitad pero con mucho acierto. Ferran Torres volvía a su Antonio Puchades pero Peña se encargaría de secarlo. El capitán del Hércules con 39 años, 22 más que el subcampeón del Mundo sub-17, fue su sombra. De hecho el de Foios sólo pudo escaparse de su marcador de manera clara en el minuto 16 cuando cambió de banda y ganándole la espalda a Nieto intentó forzar un penalti. Nada más.

El Mestalla tenía el esférico pero una buena contra del Hércules terminó con un disparo a bocajarro de Chechu que dejó helado al Mestalla. Frío y descolocado. Ese pequeño caos lo aprovechó Jordi Sánchez para celebrar su cumpleaños con el tanto del empate. Pese a remontar, las sensaciones no eran del todo buenas. Miki Muñoz aprovechaba para dar indicaciones a Ferran y al capitán. Llegó el descanso y, ya en la segunda parte, Carlos a punto estuvo de responder al empate de los locales con un gol, pero una mano local de Rivero taponó el chut. El árbitro no la vio. A los pocos minutos, el colegiado perdonó la segunda a Petcoff que ya había sido amonestado en los primeros compases del encuentro. Parecía que le había venido mal parar al conjunto alicantino. El Mestalla volvía a tomar las riendas, forzaba situaciones a balón parado cerca del área rival pero no las aprovechaba. La suerte rondó el lado local, con la expulsión de Gaspar y la lesión de Carlos González quien había tenido un par de ocasiones para anotar. Pero los de Penev no pudieron sentenciar y Conor marcó el gol de la victoria. Se echó demasiado en falta al sancionado Rafa Mir en un partido en el que Salva Ruiz volvió a estar convocado.