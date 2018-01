«No es fácil marcharse del Real Madrid pero es un reto trabajar en la liga china» El doctor Joaquín Mas atiende a Bale sobre el terreno de juego. / lp Joaquín Mas, médico valenciano del Shanghai Senhua, estuvo en clubes como Levante y Valencia, de los que guarda buenos recuerdos, y ha saboreado diez títulos como doctor merengue J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 15 enero 2018, 00:22

Tiene 40 años, es de Gandia y hoy se marcha a Marbella para incorporarse a su nuevo equipo, el Shanghai Senhua de la liga china. Joaquín Mas no es ni jugador ni entrenador y hasta hace apenas unos días era el médico del Real Madrid. Pasó por el Levante (casi 4 años), Castellón, Pamesa, Valencia (4 años también) y en el Real Madrid ha ganado 10 títulos.

-¿Qué hace un médico de Gandia fichando por un equipo chino?

-Es muy sencillo. Me voy porque es una experiencia vital que por la edad que tengo debo de hacerlo y porque es una oferta irrechazable para mí. En España no me veo en otro equipo que no sea el Real Madrid y después de hablarlo con amigos, familiares y con mi hijo, que es poco menos que mi representante, creo que es lo mejor para mí.

-Deja el Real Madrid a mitad de temporada.

-No es fácil marcharse de un club como el Madrid pero es la segunda vez que lo hago.

-Habíamos visto traspasos de jugadores y entrenadores, pero lo de un médico sorprende.

-En China tienen una liga cada vez es más competitiva y tratan de llevar profesionales para dotar de calidad a su competición. Buscaban médico, preguntaron y me llegó la oferta. En un principio no te lo planteas pero... ¿por qué no cambiar?

-¿Cómo le llegó la propuesta?

-Me llegó a través de un grupo de representantes.

-Igual que los jugadores.

-El club tenía esa carencia y les encargó a esta agencia que busque un médico. No tenían muchas esperanzas de que saliera del Madrid pero hablando nos entendimos.

-La gente pensará que la oferta es tan alta que no puede negarse.

-No es eso, la parte económica es importante, evidentemente, pero me motiva el reto de irme como jefe de los servicios médicos a una ciudad como Shanghai, la 'Nueva York de Asia', cosmopolita y eso atrae. La cultura oriental me encanta y formar parte de un proyecto a dos años es atractivo.

-¿Hay españoles en el club?

-Estuvo Poyet y Gregorio Manzano de entrenadores y hace poco el equipo médico del Sevilla.

-¿Le han pedido algo extraño?

-Que haga lo que sé, que cuide de sus jugadores y tata de sacar el máximo rendimiento.

-¿Hay algún jugador que conozcamos en España?

-Pues Obafemi Martins, ex del Levante, por ejemplo.

-De todos los clubes por los que pasó, ¿qué se lleva en la maleta?

-Todos los recuerdos bonitos, por supuesto. En el Levante, por ejemplo, la salvación que es casi como un título de Liga; en el Valencia participamos en Champions y coincidí con jugadores y técnicos muy buenos y con los que sigo teniendo relación; pero sobre todo me quedo con el Real Madrid, el club de mi vida y de mis sueños. Cuando escucho el 'We are the Champions' de Queen viene a mi cabeza un montón de recuerdos. Esas vivencias no me las quita nadie.

-¿Es complicado ser médico de un vestuario del Real Madrid con lo que eso conlleva?

-Para nada. Son deportistas del máximo nivel, jóvenes y parecido a lo que uno se puede encontrar en el Levante o en el Valencia.

-¿Y de Cristiano Ronaldo?

-Cristiano es el Balón de Oro y el Fifa World Player. Es el mejor jugador del mundo actualmente. Por lo demás, es una persona normal.