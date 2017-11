La expulsión aún escuece a Marcelino Guedes, con muletas, ayer en la ciudad deportiva de Paterna. / monzó «Después de 130 partidos, soy el único al que han echado», lamenta el técnicoEl asturiano se muestra partidario de que la Liga incorpore la tecnología para que los árbitros «puedan impartir la absoluta justicia» T. C. VALENCIA. Jueves, 30 noviembre 2017, 01:09

Protestar con los brazos en alto fue suficiente para que Hernández Hernández expulsara a Marcelino durante el Espanyol-Valencia. La decisión del colegiado provocó que al asturiano le cayeran dos partidos de sanción, impuestos por el Comité de Competición. El club de Mestalla estaba convencido de que tendría éxito en su documentada protesta, pero Apelación mantuvo ese castigo y el Valencia desestimó acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para pelear el perdón de Marcelino. La conclusión es que el conjunto blanquinegro se quedaba sin su entrenador para los partidos ante el Barcelona y el Getafe. Hoy sí. La sanción no afecta a la Copa y Marcelino podrá estar en la banda dirigiendo desde el banquillo.

El técnico no escondió ayer que la expulsión aún le escuece. «Esta situación no es fácil. Es indudable que me gustaría estar en el banquillo y ejercer mi profesión con total normalidad. Una decisión me lo imposibilita. Ahora podré estar en Copa y el domingo ante el Getafe, afortunadamente acabará esta situación. Es difícil de llevar, intento llevarla con naturalidad», admitió el asturiano. Rubén Uría fue el encargado de ocupar el puesto de Marcelino ante el Barça y también ejercerá como 'primero' en el Coliseum. Según Marcelino, su expulsión «no influye para nada al equipo como se demostró contra el Barcelona».

Ochotorena fue el encargado durante el encuentro ante el líder de dar las instrucciones que iba transmitiendo Marcelino. El Valencia consiguió un punto y mantuvo así su condición de invicto, pero el resultado no entierra el enfado del asturiano por la roja de Cornellà. En el pausado discurso de Marcelino dejó claro que no estaba conforme con la decisión que Hernández Hernández tomó en su día. «Me sorprende que después de 130 partidos soy el único entrenador expulsado cuando se han podido ver actitudes más importante o propicias para ser expulsado que la mía. No hubo un menosprecio, un insulto ni nada», reflexionó el técnico, quien cerró el asunto con buenas palabras: «Lo olvidamos, lo pasamos e intentaré que no vuelva a ocurrir».

La polémica sobre el gol de Leo Messi que el árbitro no dio como válido el pasado domingo en Mestalla también estuvo presente en la comparecencia del técnico. «Yo vi entrar el balón de Messi, sí», sentenció Marcelino, quien esperó a que sus futbolistas «siguieran jugando» para que el tiro del futbolista argentino no subiera al marcador. El entrenador del Valencia dio su opinión acerca de la implantación de la tecnología en el fútbol español. Y ahí se mostró contundente, porque el técnico asturiano considera que es necesario que los avances ayuden al fútbol. «Prefiero que la tecnología ayude a que todo sea más justo. Los árbitros tienen una labor tremendamente complicada. En las situaciones conflictivas, considero que los árbitros puedan utilizar la teconología para impartir la absoluta justicia. Y más en los tiempos en los que estamos», concluyó el entrenador del Valencia.