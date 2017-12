El entrenador del Everton abre la puerta de salida a Sandro y le acerca al Valencia CF

Sam Allardyce, entrenador del Everton, ha afirmado este viernes que el delantero español Sandro Ramírez no se ha adaptado desde su llegada a la Premier League. El técnico dejó entrever que no cuenta con el futbolista que llegó al equipo azul de Liverpool el pasado verano procedente del Málaga, lo que le acerca al Valencia. La entidad blanquinegra no ha ocultado su interés por el atacante, aunque el problema era la alta ficha que cobra el jugador, que ronda los cinco millones de euros. Además del Valencia, el Málaga también quiere hacerse con el delantero.

"Tenemos que reforzar nuestra delantera. Hay futbolistas en esa posición, como Sandro, que no se han adaptado al ritmo de la Premier League y no han sido capaces de demostrar lo que hicieron en España", comentó el técnico.

A su vez, reconoció que está interesado en reforzar el ataque de su equipo y que el delantero turco del Besiktas Cenk Tosun es su principal objetivo, al tiempo que no pierde de vista al centrocampista del Sevilla Steven N'Zonzi.

El conjunto azul de Liverpool podría desembolsar alrededor de 50 millones de libras (56,3 millones de euros) por los dos futbolistas: 25 por Tosun y otros 25 por N'Zonzi, a quien Allardye conoce bien ya que lo tuvo a sus órdenes en el Blackburn Rovers.

"Necesitamos un delantero y tenemos que encontrarlo. Vamos a buscarlo en el mercado", afirmó hoy el entrenador de los 'Toffees' en la previa del duelo de liga contra el Bournemouth.