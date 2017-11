«Sería un error pensar que el Valencia es un aspirante al título» Santi Mina protege el balón ante la insistencia de Javi Fuego. / afp El segundo entrenador dice que en el vestuario se pone reguetón, se escucha a Marcelino y no les importa mucho lo que digan del equipo Rubén Uría Ayudante de Marcelino EFE/R. D. CORNELLÀ. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:23

El segundo entrenador del Valencia, Rubén Uría, que compareció ante la prensa tras el duelo contra el Espanyol en lugar de Marcelino García Toral, que fue expulsado, aseguró que «sería un error» pensar que su equipo es «aspirante al título a estas alturas».

Uría señaló que el triunfo ante el conjunto blanquiazul es muy importante para el Valencia: «Sabíamos que veníamos a un campo difícil y preveíamos un partido como ha sido, con un Espanyol en una primera parte en la que nos ha sometido con contras. Nos hizo correr y trabajar pero creo que en el cómputo general hicimos un gran partido. En la segunda parte igualamos y creo que fuimos superiores. Es un triunfo de mucho valor. Sabe a gloria. Tarde o temprano va a llegar la primera derrota, no pensábamos en el Barça. Será un partido importante para el valencianismo por todos lo que ha pasado en los últimos años y como está ahora».

Sobre la expulsión de Marcelino, manifestó: «Marce es un entrenador muy pasional. No he visto ni faltar al respeto ni nada por estilo, había un poco de confusión. No sé realmente lo que ha pasado. Desde luego no dijo nada directamente al árbitro en esa acción. No sé por qué le ha expulsado, no tengo ni idea. Seguramente no se puede hablar con los árbitros».

LAS FRASESSanti Mina Jugador del Valencia «El Valencia siempre ha sido un grande, ya veremos al final de la Liga dónde quedamos» Kondogbia Jugador del Valencia «No me esperaba marcar tanto pero creo que tengo calidad para hacer goles y hay que trabajar en eso» Andreas Pereira Jugador del Valencia «Hay que seguir luchando. Con el apoyo de Mestalla seguro que tendremos muchas opciones»

Asimismo, destacó que su equipo no está preocupado porque se hable más del Real Madrid y del Barcelona: «Ahí (en el vestuario) ponen reguetón, escuchan a Marcelino y no nos importa mucho. No nos afecta para nada. Somos un equipo muy joven, No nos afecta. Madrid y Barça tienen presupuestos altísimos, generan muchísimo más. Sólo nos preocupa ganar cada partido».

Descartó que hubiera algún problema con Quique. «Nos ha dicho que no se habían percatado que había un futbolista en la línea de fondo. Con Quique no ha pasado nada». De las rotaciones apuntó: «Pensábamos que los once que salían eran los más adecuados. Soler y Guedes jugaron con sus selecciones y Zaza estaba con cuatro tarjetas y tenía un problema de rodilla».