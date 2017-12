Fútbol | Valencia CF Pendientes del tobillo de Soler Carlos Soler en una jugada ante el Celta el pasado sábado. / Jesús Signes Rodrigo sigue resfriado y Guedes y Garay siguen con su proceso de adaptación LOURDES MARTÍ Valencia Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:32

Carlos Soler todavía no se entrena con sus compañeros. El centrocampista del Valencia CF no ha estado junto al resto del equipo en el arranque de una sesión en la que sí se ha podido ver a Guedes, Garay y Rodrigo.

Soler arrastra molestias desde el partido ante el Getafe y aunque en el club afirmaban ayer que éstas no le impedirían jugar el próximo encuentro, lo cierto es que hoy uno de los futbolistas de más confianza para Marcelino García Toral todavía no está al cien por cien. Soler recibió una fuerte patada de Ángel en la primera derrota del Valencia en Liga y todavía se resiente. La semana pasada, en el penúltimo entrenamiento antes del choque ante el Celta, el centrocampista tuvo que ser atendido por los servicios médicos aunque se reincorporó al trabajo a los pocos minutos. Más tarde, comparecía Marcelino en rueda de prensa y afirmaba que aunque le molestara, no corría peligro. Habrá que ver si Soler puede jugar en el penúltimo partido de la temporada antes de las vacaciones de Navidad.

Tampoco se ha recuperado de su resfriado Rodrigo Moreno. Guedes y Garay por su parte continúan con su adaptación al grupo y ya preparan su regreso a los terrenos de juego. Mientras el argentino espera estar ante el Eibar, el luso deberá aguantar un poco más. Aunque él quiere jugar contra el Villarreal, el club prefiere no forzarlo y que se recupere totalmente de la operación a la que se sometió a finales de noviembre.

Antes de empezar la sesión, Marcelino ha charlado unos minutos con Garay.