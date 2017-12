La elevada ficha de Sandro, el principal escollo para su fichaje Sandro celebra un gol en un partido de Liga Europa frente al Atalanta. / efe El canario tiene un sueldo de seis millones al año y el Valencia sopesa para el mercado de invierno una cesión con opción de compra R. D. Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:52

valencia. Sandro Ramírez gusta en Mestalla. Atrae a Marcelino y a Mateo Alemany. Faltaba saber qué pensaba Peter Lim, el jefe, sobre todo al trasladarle el sueldo que tiene el delantero en el Everton. Llegó como uno de los fichajes estrellas y Ginés Carvajal, el agente del futbolista, apretó hasta conseguirle un sueldo de seis millones de euros. Este es el principal escollo que se trató en la reunión de los responsables deportivos del Valencia. Ahora buscan la mejor fórmula para que las arcas blanquinegras no se ajusten todavía más. La idea que se tiene en mente es conseguir una cesión con opción de compra. Que llegue en el mercado de invierno y el sueldo hasta final de año se comparta entre Valencia y Everton. Ya para la temporada próxima pactar un precio de compra -el conjunto inglés pagó seis millones al Málaga- y negociar la ficha.

La entidad blanquinegra tiene un as a su favor y es justo el tema económico. El club británico está pagando una millonada a un futbolista que no cuenta para nada. Sólo ha participado en dos partidos desde que comenzó la temporada. No contó para Ronald Koeman ni para el interino David Unsworth y tampoco para el nuevo morador del banquillo azul, Sam Allardyce, que en su primera convocatoria dejó fuera al internacional sub-21.

El Valencia, por boca de su entrenador, Marcelino, no oculta que las cualidades de Sandro podrían venir muy bien a una plantilla que empieza a debilitarse por las lesiones. Para la parte atacante sólo cuenta con Rodrigo, Mina y Zaza, pero el italiano sufre una lesión en la rodilla con posibilidad de tener que pasar el quirófano si se bloquea. Mientras, Ginés Carvajal echa balones fuera para evitar que caiga en saco roto una negociación que beneficia a un futbolista que ha visto truncada su progresión con su llegada a la Premier League. Sabe que en el Valencia tiene una oportunidad de de oro de reivindicarse como lo hizo en el Málaga, donde llegó gratis procedente del Barça y dejó 14 goles en 30 encuentros.

Los técnicos de la cantera azulgrana, a la que llegó con 14 años, destacan de él su buena técnica, su fortaleza, potencia y capacidad goleadora. Triunfó en todos los equipos de la Masía y ni una doble lesión en ambas rodillas en 2012 escoraron a Sandro, que tiene a Messi y David Villa como sus ídolos.