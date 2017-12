Sigue en directo el partido de la Liga aquí Kondogbia y Pereira celebran un gol ante el Espanyol. / EFE Once del Valencia: Neto, Montoya, Paulista, Vezo, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Pereira, Zaza y Rodrigo | Marcelino repite en defensa con Paulista y Vezo por tercera vez debido a la baja de Garay SARA L. SANTOS Valencia Sábado, 9 diciembre 2017, 19:51

El Valencia CF recibe al Celta de Vigo en el partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga, a las 20:45 horas en Mestalla.

El conjunto blanquinegro buscará redimirse en casa tras el golpe en Getafe en el que consumaron la primera derrota de la temporada. Repiten en convocatoria Paulista y Vezo, se estrena Ferran Torres por primera vez en Liga y se queda fuera Rober a pesar de su gran regreso a los terrenos de juego.

Once de Marcelino García Toral: Neto, Montoya, Paulista, Vezo, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Pereira, Zaza y Rodrigo.

Han pasado seis días desde el golpe de Getafe. En el Coliseum tuvo el Valencia la oportunidad de situarse a un punto del Barcelona, de acechar el liderato, y no lo consiguió. Todo lo sucedido en el encuentro -las malas artes de Damián Suárez, el criticado estado del césped o las continuas interrupciones- ha ido perdiendo vigencia para Marcelino y la plantilla, maduros como parece para asimilar de buen grado la primera derrota del curso. El reto más inmediato del Valencia CF viste de celeste y cuenta con uno de los mejores ataques de la competición. El Celta ha ido creciendo con el paso de los partidos, absorbiendo el método Unzué y la última jornada fue capaz de arañarle un punto al Barça en el Camp Nou gracias a sus dos futbolistas más peligrosos: Aspas y Maxi Gómez.

«Queremos levantarnos inmediatamente», avisó Marcelino en una comparecencia fluida y marcada por el buen humor del asturiano. Ni el tropiezo de Getafe altera las convicciones del técnico y la seguridad que para él representa jugar en Mestalla, donde el Valencia está invicto y suma 17 goles a favor con sólo tres en contra. A Marcelino tampoco le quita el sueño bajas -eso al menos asegura- tan relevantes como la de Guedes, Murillo y Garay. Lo cierto es que sin el portugués el Valencia empeora la mayoría de estadísticas de ataque y las lesiones de los centrales complican incluso al entrenador a la hora de hacer la convocatoria. De hecho, Gabriel Paulista y Rubén Vezo repetirán por tercer partido consecutivo y en el banquillo no hay ningún hombre específico para cubrir la posición si alguno de ellos sufre un percance.

La lista que Marcelino elaboró para medirse al Celta dejó una noticia sobre todas las demás: Ferran Torres está listo para ayudar al primer equipo. Así lo entiende el entrenador, que incluyó al extremo y dejó fuera a Rober Ibáñez. Ferran debutó en partido oficial contra el Zaragoza, en Copa del Rey, convirtiéndose en el décimo jugador más joven de la historia en estrenarse con el Valencia. La de hoy es su primera convocatoria de Liga a sus 17 años y 284 días. El transcurso del duelo dictaminará si el de Foios puede vivir esta noche su bautizo en el campeonato. La inclusión de Ferran es, además, un jarro de agua fría para Rober Ibáñez. Regresó el valenciano la semana pasada después de un año sin jugar. Marcó. Y ese gol no le ha servido para que Marcelino cuente con él contra el Celta. La situación de Rober es, por tanto, compleja, y la decisión de Marcelino acerca la posibilidad de que el extremo salga durante el mercado de invierno.

Después de quedarse a cero en el Coliseum, el Valencia necesita hoy la aparición de sus hombres-gol. El duelo de delanteras no tiene desperdicio. Zaza (9), Rodrigo (8) y Mina (5) contra Iago Aspas (8) y el sorprendente Maxi Gómez, que ya lleva siete. Valencia y Celta son dos de los mejores equipos de la Liga en ataque y sus delanteros, un incordio para cualquier defensa. «El Valencia tiene el sello de Marcelino, y ya sabemos que sus equipos son muy difíciles de doblegar. Tiene un 4-4-2 muy bien trabajado, con la solidaridad de los once jugadores a la hora de defender y con una gran transición defensa-ataque», destacó Unzué sobre el Valencia. El técnico del Celta -ahora en la zona templada de la clasificación- no puede contar para Mestalla con Sergi Gómez (lesión) ni el sancionado Jozabed. Con sólo 17 futbolistas de la primera plantilla disponibles, Unzué convocó al canterano Brais Méndez.