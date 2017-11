El derbi femenino provoca una crisis del Valencia con Oltra y Les Corts Valencia y Levante, en el derbi de la pasada temporada disputado en Mestalla. / jesús signes La vicepresidenta censura que el partido no se juegue en Mestalla y el club le manda un informe con la labor que hace en la sección de mujeres J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:01

Nunca la designación de un estadio para disputar un partido de fútbol femenino había provocado tanto revuelo, hasta el punto de enfrentar al Valencia con Les Corts y también con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con la que ya tuvo en su momento alguna tirantez a raíz de sus opiniones sobre la multa de la UE. Todo ha surgido a raíz de la designación por parte del club de Mestalla de la sede donde se jugará el derbi contra el Levante (sábado 9 de diciembre, 10.45 horas). No será en Mestalla, como ocurrió la temporada pasada donde acudieron 17.000 espectadores, sino en la Ciudad Deportiva, con un aforo de poco más de dos mil personas.

La reacción de Les Corts fue la de emitir una declaración institucional mientras que, por su parte, Oltra también fue crítica en sus declaraciones: «Lo que me preocupa es que se diga que Mestalla se reserva al primer equipo, porque, que yo sepa, las categorías de los equipos los marca la liga, por tanto el Valencia tiene dos primeros equipos, uno masculino y otro femenino. Si Mestalla se reserva al primer equipo, entendemos que es tanto al masculino como al femenino, a no ser que el primer equipo está relacionado al sexo del que juega, en este caso al masculino, y no a la división en que se juega».

El Valencia, ante esta tesitura, elaboró un amplio informe de 47 páginas, recogiendo toda la labor que hace en favor del fútbol femenino y se lo envió a la vicepresidenta. El club está molesto con Oltra puesto que lamenta que no se pusiera en contacto en ningún momento con los dirigentes valencianistas para preguntar antes o después a qué se debía este cambio de escenario.

El club asegura que la número dos del Consell no llamó para saber los motivos de la decisión En abril, Ximo Puig y Mónica Oltra asistieron al partido, que marcó todo un hito en el fútbol español

Les Corts, como institución, decía en su texto que las mujeres «están adquiriendo mucha presencia en el deporte español y, en particular, en el fútbol femenino» y que tiene una presencia más equitativa en el panorama deportivo. Iba incluso un poco más allá en su pronunciamiento, recordando que tanto instituciones como sociedades anónimas deportivas «deben ir de la mano» de esa realidad y que no se deberían realizar distinciones discriminatorias. «Tenemos que promover la igualdad en todas las esferas de la sociedad y más en aquellas en las que habitualmente el carácter de género ha padecido más distinciones históricamente como es el caso del fútbol, un deporte muy masculinizado en nuestro país», apunta el texto oficial.

La decisión de cambiar Mestalla por el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva corresponde al Valencia -por añadidura a la Fundación-, que ayer hizo público el sistema para reservar on line de manera gratuita las entradas (los abonados tienen hasta el domingo por la noche de plazo con un máximo de dos localidades por persona).

Tanto desde la Fundación como desde el Valencia se esforzaron ayer en ofrecer los argumentos suficientes para dar soporte a este traslado de escenario, dejando claro que está abierta la posibilidad de que en un futuro se pueda abrir de nuevo Mestalla. Para empezar, ese mismo sábado el Valencia juega en casa ante el Celta (20.45 h.), lo que imposibilita que horas antes se pueda jugar otro encuentro en ese mismo terreno de juego por aquello de evitar daños en el césped. Luego está el condicionante de la televisión, que empuja a que el encuentro no se dispute el domingo. El miércoles previo -festivo- hay jornada de Liga Iberdrola: Rayo-Valencia y Levante-Athletic.

Entre las reflexiones de menor rango que se apuntan está el temor a que tras el 'boom' registrado en ese derbi de la temporada pasada (no había jornada liguera en hombres), esta vez la afluencia de espectadores sea infinitamente menor. De hecho, al Valencia femenino, como local, suelen asistir en torno al medio millar de espectadores.

Fue tan impactante aquel derbi histórico contra el Levante del pasado abril que no faltaron a la cita el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra. Layhoon fue la anfitriona, demostrando la firme apuesta que desde el primer momento tuvo con la sección femenina.