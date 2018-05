Una delantera encasquillada Rodrigo se resbala en el último momento dentro del área del Villarreal ante Jaume Costa. / AFP PHOTO / JOSE JORDAN El Valencia no marca más de un gol en un partido desde el 17 de marzo HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Domingo, 6 mayo 2018, 00:13

La última vez que el Valencia metió más de un gol la ciudad estaba inmersa en el jolgorio fallero. Fue ante el Alavés. Rodrigo Zaza y Laguardia -este en propia meta- rubricaron en el marcador uno de los mejores partidos que se recuerdan de esta Liga de Champions. Desde entonces, el conjunto de Marcelino, que ya tenía más de tres cuartos del camino del objetivo recorrido, se ha visto encamado por el síndrome de la falta de efectividad. Ya lo dijo el técnico al terminar el partido en Balaídos y Rodrigo, uno de los estandartes de este equipo, alzó la voz para hacer autocrítica y advertir de que el Valencia no era el mismo que en otras fases de la temporada. Tanto en Vigo como en Barcelona los partidos fueron notables pero el resto, desde aquel 17 de marzo, no pasan el corte mínimo que se le debe de exigir a un equipo que terminará esta Liga en cuarta posición. Ayer, en el estadio de La Cerámica, se radiografió con claridad el mal del Valencia.

Rodrigo y Santi Mina se han hecho con los dos puestos de delanteros en el once por méritos propios. Han sido los atacantes que mejor han terminado el campeonato y sus goles siempre se han traducido en puntos. El problema es que en los últimos encuentros su porcentaje de efectividad no ha sido tan elevado. Ayer, tanto Rodrigo como Mina gozaron de su oportunidad para inaugurar el marcador. El internacional empalmó un centro del gallego que encontró la respuesta de Asenjo. El ex del Celta, por su parte, arrancó en fuera de juego para plantarse delante del arquero y tirarsela al cuerpo. A partir de ahí, no hubo más.

Marcelino dio una nueva oportunidad a Vietto. La semana pasada protegió al argentino en Mestalla después de la pitada ante el Getafe y en esta ocasión lo expuso ante su antigua afición para, una vez más, demostrar que no queda casi nada de aquel atacante que maravilló en su primer año en El Madrigal. Vietto empieza a ser carne de diván, que es donde le van a poder ayudar.

Con el de ayer, el Valencia acumula una racha de cinco partidos sin conocer la victoria

La otra lectura en materia ofensiva que dejó el partido fue la suplencia de Zaza. Es el segundo partido -el otro fue en Cornellà- que el italiano se queda sin jugar ni un minuto mientras ha estado en una convocatoria. El de Policoro, que ha visto como sus números goleadores se han estancado en el tramo final de la Liga, se ha convertido en un futbolista con el rol de la suplencia. La llegada de Vietto descentró al italiano, que seguro que es argumento de conversación durante las próximas semanas en las operaciones de compra y venta que inicien Alemany, Longoria y compañía. En los últimos siete encuentros, el equipo de Marcelino ha estado por debajo de la media exigida de al menos un gol por partido.