David Lombán: «Al donar el 1% de mi sueldo sólo pienso que este mundo sea mejor» David Lombán el día de su presentación con el Eibar en el estadio de Ipurua. / félix morquecho El exdefensa valencianista es el primer jugador de La Liga que se suma al proyecto Common Goal, el proyecto social y solidario que lidera Juan Mata HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 01:14

David Rodríguez Lombán (Avilés, 5 de junio de 1987) debutó en Mestalla con el Valencia en Primera el 15 de diciembre de 2007 ante el Barcelona (0-3). Salió desde el banquillo minutos después de que lo hiciera su buen amigo Juan Mata. Fue de las pocas cosas buenas que hizo Koeman en el Valencia. Aquel estreno fue la llegada a la meta tras una grave lesión de ligamentos un año antes en Ermelo con Quique como entrenador. Después jugó contra el Zaragoza y como titular ante el Atlético. Lombán estaba llamado a ser parte importante del futuro del Valencia pero una nueva lesión de ligamentos hizo trizas el guion. Tras jugar cedido en el Salamanca y en el Xerez, se recompuso en el filial del Barcelona. La vida ha sido justa con él y esta campaña ha jugado en el Eibar, tras pasar por Granada y Elche. Ahora busca equipo. Suma 130 partidos en Primera. Lombán es el primer jugador de La Liga que se ha sumado al proyecto Common Goal, una iniciativa liderada por Juan Mata para que los futbolistas donen como mínimo el 1% de su sueldo a proyectos sociales. El 15 de diciembre de 2007, de aquel banquillo de Mestalla saltaron dos futbolistas comprometidos para ayudar a los más desfavorecidos.

-¿Cómo llega a la Common Goal? ¿Es Juan Mata el que le invita?

-No. Conozco la iniciativa y sé de qué va. Tengo una buena relación con Mata pero en ningún caso me insinúa que colabore. Habló con él y le pido que me explique muy bien cómo funciona todo, como está el tema de las organizaciones con las que se puede colaborar y a partir de ahí decido entrar en este movimiento social.

«Participar en Common Goal no tiene nada que ver con jugar en equipos grandes o pequeños»

-¿Por qué se despierta en usted la necesidad de participar?

-Creo que es un movimiento bonito, en el que el principal objetivo es ayudar a los más desfavorecidos. Encontrar una iniciativa con este objetivo y el fútbol como instrumento no es fácil. Te sientes identificado y el fútbol nos ha dado mucho, desde que somos pequeños tanto a nivel personal como profesional. Y utilizar esto, lo que hemos vivido desde pequeños, como herramienta de desarrollo social es muy gratificante.

-¿Es una forma de quitarse la capa de frivolidad que envuelve al fútbol?

-No. Aquí de lo que se trata es de intentar ayudar lo máximo posible y que este movimiento tenga el mayor impacto a nivel global. Que el mundo sea un poquito mejor pero no queremos que cambie nuestra imagen como futbolistas porque no es algo que depende de nosotros. Con mi aportación sólo pienso que el mundo sea mejor.

-Es el primer futbolista de la Liga que ha dado el paso. ¿Cómo se lo toma?

-Ser el primero es una anécdota. Lo que me gustaría es ser el primero de muchos. Otros compañeros también son solidarios y ayudan, lo que pasa es que no se hace público. La Common Goal se conoce porque el objetivo que persigue debe de ser público, que se destine como mínimo el 1% del sueldo de los futbolistas. De ahí viene la difusión que tiene, pero seguro que yo no soy el primero que ayuda.

-¿Predica entre sus compañeros para que se sumen a Common Goal?

-Si me preguntan les informo. Es de sobra conocido el movimiento y los medio de comunicación ayudan a difundirlo y hablan alto de él. Espero que en un futuro seamos mucho más. Los compañeros se interesan sobre cómo funciona, cómo es la aportación, cómo eliges a las organizaciones. Yo no incito a nadie porque debe de ser cada uno el que dé el paso.

-¿El futbolista conoce dónde va su aportación?

-Sí, claro. Desde Common Goal se colabora con una red de organizaciones en todo el mundo y eliges en base a tus criterios y preferencias. Si lo tienes decidido Common Goal lo respeta y va donde eliges. En el caso de que no tengas preferencia geográfica ellos en base a tus criterios te recomiendan. Incluso te facilitan visitar el sitio donde va tu dinero y comprobar in situ a qué se ha dedicado, que cambios se han producido. Yo estoy en la última fase de mi elección. Requiere estudiar muchas cosas y atender las recomendaciones. Me gusta mucho la educación, la herramienta del fútbol para educar a niños desfavorecidos. Poder visitar la zona del proyecto permite ver y palpar lo que has hecho. Lo visitaré para ver los cambios que se producen y sentir las alegrías. Ver la cara siempre es bonito.

-Ha jugado esta temporada en el Eibar -en el que no seguirá la próxima campaña- y el club armero ejemplifica muchos valores de los que se pueden encontrar en el Common Goal.

-Cuando me interesé para colaborar hubo gente de la organización que preguntó mucho por el club, una entidad humilde, cercana y familiar. El Eibar transmite muchos de esos valores necesarios en el fútbol y de hecho me consta que se han interesado por el proyecto.

-El italiano Chiellini, que también es miembro de Common Goal, señala que solos no son nada pero que juntos pueden hacer mucho.

-Esa es la clave, ahí viene que insistamos mucho en la difusión de la iniciativa. El objetivo común es instaurar el 1% del sueldo y si conseguimos que la mayoría colabore se expandirá entre el mundo del fútbol.

-Es un privilegiado por convertir su afición en una profesión. Está bien pagado y supongo que el entorno familiar ha sido importante para participar en este tipo de iniciativas. ¿Se siente en deuda?

-La verdad es que no pero sí que valoro las oportunidades de las que he disfrutado. He tenido la suerte de nacer en un entorno muy favorable y muy positivo. La educación familiar que me han dado ha sido muy buena y estoy muy agradecido. Sé que mis padres están contentos con la colaboración social y para mí es muy importante ayudar para que el mundo a nivel general cambie.

-Es curioso que los futbolistas españoles que se han unido a la iniciativa sean 'currantes' como usted, Bruno Saltor, Lasso, Portilla y Alberto Prada

-Es un movimiento abierto a todo el mundo. La aportación es un mínimo del 1% de tu sueldo, cobres más o menos. Lo importante es ser muchos, no pocos y que ganen mucho. No tiene nada que ver con jugar en equipos grandes o pequeños. Por ejemplo, para mí ha sido una alegría ver cuantas jugadoras de fútbol se han sumado cuando las chicas ahora mismo ganan menos que los chicos en el fútbol.

-Eso le quería preguntar. La iniciativa ofrece números de igualdad real en las aportaciones. Vero Boquete, Ainhoa Tirapu, Irene Paredes y Olga García también participa.

-Las chicas han levantado la voz y estoy seguro de que se van a incorporar muchas más. Insisto, el salario no tiene nada que ver porque lo importante es sumar para la causa.

-Su carrera apuntaba a ser meteórica. Era una de las perlas de la cantera del Valencia. Tuvo dos lesiones gravísimas que le obligaron a recomponer su futuro. ¿Los palos curten y ordenan la lista de prioridades?

-Debuté muy joven, con 20 años en Primera, y cuando sufres lesiones de este tipo es difícil de asimilar. Cuando te pasa eres más consciente de todo lo que te rodea y obviamente valoras mucho más lo que vives, de lo privilegiado que eres. Como he dicho antes es un lujo que tu profesión sea lo que has hecho desde pequeño, dedicarnos a nuestra pasión y la verdad es que tenemos una vida con muchas facilidades, donde se mueve mucho dinero. Poder utilizar el fútbol para intentar cambiar las cosas es muy importante.

-¿El futbolista es consciente de la capacidad que tiene para enviar mensajes a la sociedad?

-La mayoría de los que conozco sí. Además, a través de las redes sociales todo se multiplica. Hay que ser consciente de que somos el ejemplo para muchos niños y que influimos en su comportamiento.

-¿Es un jugador de caprichos?

-No. Tengo la suerte de haber tenido una buena educación, una buena base, unos valores muy firmes y una formación que le debo a mis padres. Soy una persona normal.

-¿Qué consejos que le han dado sigue a rajatabla?

-A nivel profesional que el trabajo tiene recompensa y puedo decir que lo he vivido en primera persona, A nivel personal, pues que no cambie porque vivimos en un mundo en el que inconscientemente puede pasar. Siempre he intentado ser yo, independientemente de quien me rodee. Es importante elegir bien a los amigos.