Hoy se cumple un año de la huida de Prandelli del club

Llegó en octubre, firmó hasta 2018, se trajo a cinco ayudantes y tal día como hoy, hace justo un año, huía del Valencia. Tan sólo han pasado doce meses pero la buena marcha del equipo que prepara Marcelino ha hecho prácticamente borrar de un plumazo lo que sucedió en el club de Mestalla con Cesare Prandelli, el hombre que eligieron García Pitarch y Peter Lim para enderezar el vacío de puntos que había dejado Pako Ayestarán. Prandelli se marchó dejando un bagaje ciertamente bastante triste: 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Y lo peor del adiós del italiano fue la sensación que dejó en el valencianismo de que esto no tenía prácticamente remedio. Él, que puso una bomba en el vestuario con aquello del 'fuori' («el que no sienta la camiseta, fuera»), no pudo doblegar la voluntad del dueño de la entidad en su desesperado intento de poner patas arriba la plantilla. El club acabó culpándole de querer traer cinco futbolistas de más de 26 años en el mercado de enero y de intentar eliminar a Voro de su función como delegado. Precisamente, Voro sería quien acabaría tomando el relevo.

Fue tal la sensación de descontrol que se creó que hasta la Agrupación de Peñas acabó emitiendo un comunicado bajo el lema «Basta ya» en el que advertía de la desesperada situación que vivía el aficionado con todo lo que estaba ocurriendo. Por si fuera poco, García Pitarch amagaba con presentar la dimisión, cuestión que días después se formalizaría de manera rotunda. La dimisión de Prandelli llegó después de la victoria 2-1 copera ante el Leganés, con un equipo que en la clasificación estaba en la decimoséptima posición y con aires de cierto dramatismo. Voro fue el artífice de que el equipo no cayera al pozo.