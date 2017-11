Fútbol | Valencia CF Las críticas del Valencia escuecen en las peñas Blas Madrigal, Marcelino y Juan Sol, en la Agrupación de Peñas del Valencia. / jesús signes La Agrupación opta por guardar las formas en público pero muchas voces no comparten en privado la postura de la entidad | La renovación del convenio y las elecciones en 2018 para elegir a la junta directiva se perfilan como claves en la relación entre ambas entidades H. ESTEBAN/T. CALERO Viernes, 17 noviembre 2017, 01:21

Las aguas andan revueltas en la Agrupación de Peñas del Valencia Club de Fútbol. El comunicado de la pasada semana ha salpicado al órgano y hay nerviosismo por la reacción del club cuando el convenio de colaboración entre ambas entidades todavía no se ha renovado -venció a finales de la temporada pasada-. El club, como publicó el jueves este periódico, no está contento con algunas de las atribuciones y privilegios de la Agrupación y han saltado todas las alarmas en el colectivo que aúna a las peñas valencianistas. El Valencia apuesta por un reciclaje que va desde un cambio de funcionamiento a una revolución en el organigrama, aunque esto ya es asunto de los asociados en las próximas elecciones, previstas para mediados de 2018.

El presidente del Valencia, Anil Murthy, habló de intermediarios durante la Junta General de Accionistas y en ese saco entra, aunque no la citó, la actual directiva de los peñistas del Valencia. Desde la Agrupación, aunque sin salir a verbalizarlo públicamente, hay malestar por el reciente ataque desde la cúpula del Valencia que entienden que ha sido gratuito. Además, defienden que su labor siempre ha sido a favor del club y que todo lo hacen de manera altruista en beneficio del Valencia Club de Fútbol.

El club, mientras tanto, aprieta las tuercas y Murthy decidió tomar cartas en el asunto después de las colas que vio en las taquillas de Mestalla para el derbi ante el Levante en el Ciutat de Valencia. De hecho, el presidente intervino in situ y lo primero que hizo es cambiar el modelo del reparto de localidades para acabar con la influencia de grupos de poder que recibían y repartían localidades. Tras la intervención de Murthy, la Agrupación decidió emitir un comunicado «lamentando» la decisión del club. «La APV lamentamos la falta de sensibilidad y de justicia con el colectivo que tanto en los desplazamientos a Mónaco, Murcia y Albacete asumimos la responsabilidad de organizar los mismos con la finalidad de apoyar al máximo los intereses deportivos e institucionales de nuestro sentimiento valencianista», explicaba el comunicado, en el que se añadía que en la Agrupación «no merecían el desplante de los dirigentes del club».

La entidad que preside Blas Madrigal siempre ha tenido un papel principal en la gestión de las localidades para el Valencia como visitante y el órgano defiende que el reparto es justo. En el club, en cambio, consideran que se puede mejora en esta materia. Anil Murthy siempre ha hablado de privilegios, de concesiones ya heredadas que tiene la Agrupación por parte del club con las que no está de acuerdo. Entradas en sitios preferentes, algún apéndice con los patrocinadores y otro tipo de acuerdos que se han convertido en una tradición. En el Valencia, además, no se comparte la idea de que en eventos como en la convención que se celebra cada verano haya un espacio VIP para determinadas personas. El club no quiere distinciones y pide el mismo trato para cada uno de los abonados. La posición de fuerza del club es tal que incluso se planteará no acudir a la convención si el próximo año se mantienen unas diferencias tan evidentes.

Desde distintos sectores de la Agrupación no se entiende la política que el club ha tomado en cuanto a la relación entre ambas entidades. Este martes hubo una reunión entre el Valencia y la Agrupación -Murthy no estuvo presente- y las sensaciones, según alguno de los presentes, fueron buenas. El encuentro se produjo, entre otras cosas, para tratar la renovación del convenio entre ambas entidades. Ahora no hay fecha prevista para que los responsables de la Agrupación y el club se vean las caras, aunque desde las peñas aún están convencidos de que el convenio se renovará pese a las diferencias existentes.

Uno de los momentos cruciales para el futuro de la Agrupación de Peñas será la próxima convocatoria de elecciones, prevista para mediados de 2018. Blas Madrigal lleva en el cargo desde 2010 y hay peñistas que en privado apuntan que ha llegado el momento de dejar paso. Madrigal fue elegido presidente en 2010. Su rival fue Guillermo Llorens y aquellas elecciones se caracterizaron por la polémica. Después fue reelegido en 2014 como único candidato. Es una incógnita si el actual presidente se presentará a la reelección pero hay voces dentro que piden que se deje pasar.