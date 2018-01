«Creo que sí estamos capacitados para afrontar las dos competiciones» Uría charla con Murthy en la sesión de ayer. / irene marsilla El técnico anuncia que Jaume será titular y viajan dos porteros del filial puesto que Neto se queda en casa por motivos personales LOURDES MARTÍ Martes, 2 enero 2018, 23:56

valencia. Rubén Uría vuelve al banquillo del Valencia. La de hoy será la tercera vez esta temporada que le toque hacer las veces de Marcelino: las dos primeras ocasiones fueron por sanción y esta se debe a la recuperación del entrenador. Marcelino sufrió un accidente de coche el 23 de diciembre y aunque recibió el alta, los doctores le desaconsejaron realizar el viaje a Canarias por el número de horas en tan poco tiempo. «Va evolucionando del susto tan grande que se llevó. Esperemos que en los próximos días se incorpore al trabajo y a su rutina diaria. Hablamos a diario un par de veces y se encuentra ya más animado», comentó Uría ayer quien no supo confirmar el día de regreso de Marcelino al trabajo aunque en principio está previsto para el entrenamiento posterior al choque ante Las Palmas.

Para Uría, el hecho de sustituir a Marcelino no es importante: «Es anecdótico que no pueda estar él. Yo llevo desde el primer día en este equipo siendo segundo entrenador y lo sigo siendo». Aunque sí que afirma que es él el que elegirá el once inicial aunque siempre en consenso con Marcelino: «En principio lo hago yo porque él no ha estado con los jugadores, aunque sí que da su opinión». Uno de los titulares será Jaume Doménech. El valenciano volverá a la portería y en el viaje están Cristian y Emilio, dos guardametas del filial: «Lo normal es que juegue Jaume porque Neto no podrá estar por motivos personales». También estará Kondogbia. Será el primer partido de Copa para el centrocampista, quien se perdió la primera eliminatoria por una sanción de hace varias temporadas cuando jugaba en el Sevilla. Aunque su participación no estuvo segura hasta última hora, ya que el lunes no se ejercitó por precaución.

El que no estará es José Luis Gayà. El de Pedreguer atraviesa un proceso gripal -Lato apunta a la titularidad- y no está disponible para un partido que también se perderá Carlos Soler: «Seguramente se incorpore en breve. Está pendiente de evolución. Es un tema más médico que deportivo, pero avanza favorablemente». Con estas ausencias más la de Murillo, que sigue recuperándose tras ser intervenido quirúrgicamente, Uría asegura que no va a «reservar nada» para hoy pese a que si el equipo sigue avanzando rondas de la Copa podrá llegar a tener nueve partidos en enero: «Hay dos jugadores, (Montoya y Zaza), que no pueden actuar el domingo por sanción y estarán los 90 minutos. Pero no pensamos en el Girona, sino en el partido de Las Palmas».

A la espera de que se concreten llegadas en el mercado de invierno, a día de hoy y pese a contar con una plantilla corta, Uría y el resto de técnicos consideran que el equipo puede ser capaz de hacer frente al apretado calendario con garantías: «Esa es nuestra intención e ilusión. Estamos muy ilusionados en la Copa. Vamos a ir paso a paso. Ahora tenemos una convocatoria para hacer un equipo capacitado para sacar un buen resultado. Veremos cómo llegamos a los siguientes partidos, creo que sí estamos capacitados para llegar a las dos competiciones».

Respecto al rival, Uría destacó la llegada al banquillo de Paco Jémez: «Les va a dar un plus de intensidad y de querer demostrar. Debemos estar preparados. Es un poco diferente a lo habitual, por el viaje, el horario y porque también sabemos que es un partido de 180 minutos».