Coquelin apunta a la defensa y la precaución con Garay se extrema

Valencia Ezequiel Garay no se ejercitó ayer junto al resto de sus compañeros. No sufre ninguna lesión el argentino, pero tanto los médicos como los técnicos iniciaron la semana con una vigilancia extrema sobre el único central sano para el encuentro del sábado ante el Real Madrid. Mientras el grupo trabajaba en el gimnasio exterior y luego pasaba al césped, Garay se quedó dentro de las instalaciones, poniendo a tono la musculatura y poco más. La gestión de esfuerzos y el máximo cuidado con el argentino va a continuar en los próximos días ya que, si nada se tuerce, Garay no jugará ni un minuto mañana ante el Alavés. Descansará el argentino en Copa del Rey para llegar al cien por cien a la cita liguera contra el Real Madrid, inmediato perseguidor.

La grave situación con los centrales ha obligado a Marcelino a pensar en el medio plazo pese a la visita a Mendizorroza. Murillo no se recuperará a tiempo para jugar ante el Madrid y tanto Paulista como Vezo están sancionados. El club confía en que el recurso prospere y el comité quite la segunda amarilla que el portugués vio ante Las Palmas. Si se mantiene el castigo, Francis Coquelin apunta a acompañante de Garay en el centro de la zaga. Ese movimiento permitiría al Valencia contar con su pareja habitual en el centro del campo -Parejo y Kondogbia-, y el ex del Arsenal retrasaría su posición para jugar de central.

Ferran Torres, con la sub-19

Tres valencianistas fueron convocados ayer por la sub-19: Emilio Bernard, Álex Centelles y Ferran Torres. Todos ellos estarán en Maspalomas para disputar la Copa del Atlántico del 29 de enero al 3 de febrero. Ferran se pierde seguro el duelo ante el Atlético y una hipotética ida de la semifinal de Copa del Rey.