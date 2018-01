La Copa del Rey quiere al Valencia Voro representó ayer al Valencia en el sorteo de la Copa del Rey. / efe El equipo blanquinegro evita a los 'cocos' y se medirá al Alavés con la ida en Mestalla PEDRO CAMPOS Sábado, 13 enero 2018, 00:14

valencia. El amor llega cuando menos te lo esperas. Hay que estar receptivo y las oportunidades aparecen. A veces incluso para toda la vida. Y al Valencia le corteja la Copa del Rey. Le hace ojitos. Le ha enviado un mensaje claro: soy tuya. Porque el sorteo celebrado ayer le abre el camino. Le liberó de todos los grandes y le puso en el camino al Alavés, el rival que todos deseaban. Tanto que cuando salió el papelito, en el vestuario valencianista se oyeran gritos, según desveló Marcelino. Pero el cariño no se regala. Hay que ganárselo y por este motivo el conjunto blanquinegro tendrá que jugar la vuelta en Mendizorroza.

El choque de ida se jugará en Mestalla el próximo miércoles. La Copa va toda seguida, una partido cada semana. Las críticas han llegado por la hora. Se jugará a las siete de la tarde, cuando muchos todavía no han salido de sus trabajos (la vuelta será a la misma hora). No está acompañando el horario al Valencia. El último ejemplo llegó con el partido de Liga el día de Reyes a las 16.15 horas, lo que provocó que se viera la peor entrada de la temporada.

Para los amantes de la historia futbolística, el único precedente de una eliminatoria entre ambos equipos dio al Valencia como triunfador. Pero el Alavés se hace fuerte en esta competición. Le gusta. Tanto que la temporada pasada llegó a la final y la perdió con el Barça. Es el vigente subcampeón. No es poca cosa. Pero en aquel enfrentamiento en la temporada 1978-79, el resultado final fue claro. 0-1 en la ida con gol del 'Lobo' Diarte y un clarísimo 3-0 en la vuelta con tantos de Solsona, Bonhof y Felman. Pasieguito era el técnico y en el encuentro definitivo en Mestalla alineó este once: Manzanedo, Carrete, Arias (Tendillo), Castellanos, Palmer, Bonhof, Solsona, Kempes, Saura (Vilarrodá), Diarte y Felman. Un equipazo. Tanto que tras quitarse de encima al Alavés y en semifinales al Valladolid, se vio las caras en la final con el Real Madrid. Y el conjunto capitalino no tenía a Mario Kempes. El 'Matador' era valencianista. Marcó los dos goles que dieron la victoria y el título.

Hacia allí quiere dirigirse el Valencia. Le quedan cuatro partidos partidos para disputar una final que ilusione a una afición dedicada los últimos años a pasarlo mal. Con la llegada de Marcelino ha vuelto el equipo del que todos sienten orgullo. En Liga está rompiendo registros positivos y ahora toca continuar la racha en la competición del ko. Así lo sentía tras conocer el rival. «Ha sido un sorteo en el cual no hemos salido muy perjudicados. Creo que puede ser uno de los equipos que a priori hubiésemos elegido como rival en esta eliminatoria. La etiqueta de favoritos en ningún caso te da el pasaporte ya para las semifinales. Cualquier equipo a doble partido te puede sorprender. El Alavés, además, tiene una trayectoria muy buena en Copa como finalista de la temporada pasada. Así que máximo respeto, máxima humildad y hay que afrontar los dos partidos con la máxima ambición y a intentar llegar a semifinales, que es nuestro objetivo», manifestó el técnico.

Lo que no sabe Marcelino es si enfrente tendrá a Medrán, cedido al Alavés por el Valencia esta temporada. Desde el club de Mestalla sí se dijo que el centrocampista podría estar sobre el césped si los vascos pagan la cantidad acordada por este motivo, tanto para Liga y Copa.

El Alavés también se ha ilusionado, pero tiene muy claro que su prioridad es la Liga. Así lo dijo ayer Abelardo. «Para nosotros la prioridad es la Liga», y aunque admite que la Copa «es un torneo muy bonito» y les hace «ilusión», zanjó que «el principal objetivo es el partido del domingo» que le cita con el Sevilla.

El Valencia publicó ayer por la tarde los precios para el partido de cuartos de final ante el Alavés. Los aficionados que quieran estar el miércoles apoyando al equipo tendrán que pagar desde 25 euros (la entrada más barata) a los 70 que cuesta la localidad en tribuna. Para los socios y abonados esta ronda de Copa del Rey es gratuita y va incluida en el pase anual.