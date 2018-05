«En un club como éste siempre estás expuesto a vender, hay que fichar bien» «La única forma de crecer es jugar la Champions de manera continuada», admite el técnico, quien recuerda que ningún jugador es intransferible Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 21 mayo 2018, 00:06

En su última comparecencia de la temporada, Marcelino García Toral sonrió mucho, agradeció «a la plantilla y a la afición» el trato recibido durante su primera campaña en el Valencia y también emocionó cuando se acordó de los mismo que le había hecho llorar sobre el césped de Mestalla: «Se me habrá escapado alguna lagrimita. Soy de lágrima fácil, me vino a la cabeza un recuerdo. Tampoco es importante», confesó.

Casi sin tiempo para saborear la cuarta plaza, Marcelino admitió que a partir de hoy ya trabajarían para hacer una mejor temporada: «El objetivo debe ser permanecer en la cuarta plaza y competir en Copa y Champions al máximo nivel posible. Eso requiere una inversión y aumentar las posibilidades en cuanto a capacidad de la plantilla. A ver si somos capaces de lograrlo. La única forma de crecer es jugar la Champions de forma continuada», comentó el entrenador del Valencia.

«No tengo ningún inconveniente en mirar a los ojos del futbolista y decirle su situación. No me suelo esconder ni utilizar intermediarios», explicó el técnico, quien esperará «al momento oportuno» para tomar las decisiones correctas con los jugadores cedidos: «Conozco a Bakkali de haber entrenado con él unos días. Nosotros tenemos que decidir sobre cada futbolista según lo que tienes alrededor, su perfil y ver si se adecua a la idea de juego que quieres», apuntó Marcelino, quien insistió en que nadie es intransferible: «¿Zaza? Es imposible que ahora pueda certificar cualquier nombre que vaya a estar la próxima temporada aquí. En un club como este siempre estás expuesto a vender, hay que fichar bien», dijo.

«Se me ha escapado alguna lagrimita, soy de lágrima fácil, me vino a la cabeza un recuerdo», dice

El técnico prevé que un año más el Valencia volverá tener cerrada su plantilla a fecha límite: «Tener definido el equipo antes de la finalización el mercado será complicado. Al entrenador le gusta que sea antes, pero el mercado es el que es. Lo principal es no precipitarnos en las decisiones», para finalizar reconoció que no ha mirado quiénes pueden ser sus rivales en la Champions: «No miré, no tengo ni idea. Da igual en el bombo en el que estés. Sabemos que el Atleti, Barça y Madrid no nos van a tocar, que son de los mejores equipos. No me preocupa».