El club se lanza a la pelea para salvar a Marcelino de la sanción Competición desestima las alegaciones al acta, castiga al entrenador con dos partidos y el Valencia va a Apelación y está dispuesto a llegar al TAD C. V. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:33

valencia. Nunca ha ganado Marcelino García Toral al Barcelona y desde luego él es el primero que está haciendo fuerza para que este domingo se dé por finiquitada esa mala racha: nueve derrotas y tres empates (28 goles en contra y tan solo 8 a favor). Si al interés del entrenador por esta próxima cita en Mestalla se le añade la excesiva rigurosidad de Hernández Hernández al expulsarle el domingo pasado en Cornellà y los dos partidos de sanción con los que le ha castigado por este motivo el Comité de Competición, se tienen todos los ingredientes para que el Valencia haya decidido pelear hasta el final para salvar a Marcelino de la penitencia.

El paso de recurrir al Comité de Apelación se ha dado después de ver cómo Competición desestimaba las alegaciones al acta que se presentaron. El argumento del comité para tumbar el recurso es que las imágenes que adjuntaba el club en su escrito no entraba en contradicción con lo que escribió el colegiado en el acta del Espanyol-Valencia: «Protestar de forma ostensible una de mis decisiones con los brazos en alto en reiteradas ocasiones». No pilló esos dos encuentros por sorpresa pero desde el Valencia se quiere transmitir que el entrenador no hizo nada para merecer dicha expulsión, más allá de indicarle al cuarto árbitro que Murillo estaba tendido lesionado en el césped y que necesitaba atención médica (algo que se confirmó ya que fue sustituido de inmediato y de hecho no podrá jugar por esa pubalgia contra el Barcelona). Competición, por cierto, no ha entrado en el hecho de que Marcelino se sentara tras ser expulsado en la grada, algo que podría ser castigado hasta con 3 partidos.

Además de llamar a la puerta de Apelación, desde el Valencia se tiene igual de claro que el siguiente paso, en caso de no prosperar, será acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), una situación cuanto menos sorprendente al no tratarse de un futbolista. Ese decidido empeño, en cualquier caso, viene a indicar dos cosas por parte del Valencia: la sensación de que Hernández Hernández se equivocó con esa expulsión y la importancia que se concede a la presencia de Marcelino en la primera línea de fuego durante un partido. Después de recibir el domingo al Barça, el Valencia tendrá que ir a Getafe, y sería Rubén Uría el encargado de llevar el testigo.

Competición también desestimó ayer el recurso que presentó el Barça por la amarilla a Gerard Piqué en el encuentro ante el Leganés. El central fue suspendido con un encuentro por acumulación de amonestaciones y lógicamente no estará en Mestalla. En cambio, Competición decidió dejar sin efecto disciplinarios la amonestación recibida por el uruguayo Luis Suárez.