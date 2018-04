El club no descarta todavía jugar en Arabia Saudí pese a que el viernes lo había rechazado R. D. VALENCIA. Martes, 24 abril 2018, 00:04

Primero que sí, luego que no y ahora quizás. El Valencia no ha descartado todavía disputar un encuentro amistoso en Arabia Saudí, circunstancia que el viernes pasado se dio por descartada por no reunir el club las garantías económicas necesarias.

La versión que daba ayer el Valencia es que mientras no se den las condiciones pactadas no se dará el visto bueno ni oficial a la disputa de este partido, cuestión que contrasta con la celeridad que desde Riad se observa el compromiso hasta el punto de haberlo llegado a anunciar para el día 9 de mayo. En un principio se tenía que haber jugado (el Valencia se iba a enfrentar al Al-Nasr) este miércoles y el motivo es el homenaje al internacional saudí Fahd Al Hurif.

Tampoco se descarta que finalmente se juegue una vez concluya el campeonato, cuestión que implicaría menos tensión desde el punto de vista del entrenador ya que Marcelino lógicamente prefería tener primero la Champions garantizada.