El club debe pagar más de 27 millones de euros a Lim el próximo 1 de julio

valencia. El máximo accionista, que tiene los derechos de los futbolistas como prenda, puede aplazar el cobro del dinero dado y gastado por la entidad

valencia. El Valencia tiene que pagar a su máximo accionista, Peter Lim, más de 26 millones de euros más intereses el próximo 1 de julio. Esta es la teoría que está reflejada en la última auditoría anual del club de Mestalla y que se recoge también como deuda del Valencia con empresas del grupo en el auto del Tribunal de Luxemburgo del 22 de marzo. Lim puso a disposición de la entidad dos líneas de crédito. Una de 100 millones de euros y posteriormente otra de 80 millones. De la primera capitalizó 62 millones y de la segunda 38. Del dinero que quedó vivo, el Valencia utilizó 26 millones a 30 de junio de 2017 y los 54 restantes en principio estarían a disposición del club si a lo largo de esta temporada no se ha echado mano de ellos -durante la campaña 16/17 sólo se gastaron de ese préstamo 4 millones de euros-.

En al apartado 'Deudas con empresas del grupo', según la última auditoría económica del Valencia correspondiente a la temporada 2016/17, queda reflejada una deuda de 26 millones de euros con Peter Lim más 1.382.000 euros en intereses. En total, 27,4 millones de euros.

LÍNEAS DE CRÉDITO millones ha prestado Peter Lim al Valencia Cien los convirtió en acciones. 54 millones quedan vivos de las líneas de crédito, según los últimos datos de la auditoría. 26 millones es la cantidad de la que ha echado mano el club durante las últimas temporadas.

El tipo de interés medio que se aplicó durante las campañas 15/16 y 16/17 a las líneas de crédito aportadas por el máximo accionista del Valencia fue del 1,5%. En la última temporada se devengaron 450.000 euros en intereses más 654.000 del ejercicio anterior.

En los acuerdos que firmaron el Valencia y Peter Lim se estableció que el préstamo, tanto principal como intereses, vencería en el tercer año a partir de la compra de la mayoría de las acciones por parte del magnate de Singapur. Un plazo que Lim no ejecutó.

Ahora, dentro de un mes y diez días, se cumple la segunda cláusula que permitiría a Peter Lim recuperar los 26 millones de euros más intereses, según consta en el contrato firmado con el Valencia, del que posee en 82,3% de las acciones. La obligación de pago del club es por contrato el 1 de julio de 2018, el día después de la amortización del primer plazo de 14,1 millones de euros de los créditos que se mantienen con Bankia, el principal acreedor del club. En sólo dos días, si se paga lo pendiente, el Valencia tendría que abonar 41,5 millones de euros.

En el caso de no pagar el préstamo más los intereses el 1 de julio a Lim, el máximo accionista del Valencia tiene como garantía la pignoración de los derechos federativos de los futbolistas. El valor neto de la plantilla ahora mismo ronda los 111 millones de euros, por lo que las líneas de crédito de Lim -hay disponibles 54 millones- están bien cubiertas. La situación económica del Valencia no invita en este momento a pagar al máximo accionista la cantidad prestada más sus intereses. Este periódico preguntó al club por este asunto aunque no hubo un respuesta firme. La lógica invita a pensar que Lim renovará la línea de crédito o la dejará en punto muerto para que no se tambaleen las arcas del club.