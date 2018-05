La clave, el precio de las parcelas de Mestalla Recreación del Nuevo Mestalla del Valencia CF. / VCF «Nuestra intención es trasladarnos al nuevo estadio en 2021 o 2022», asegura Alemany TONI CALERO Valencia Miércoles, 23 mayo 2018, 16:58

Tan sólo unos unos días después del anuncio de la alianza entre el Valencia y la consultora Deloitte para avanzar respecto al cambio de estadio, Mateo Alemany ha destacada la relevancia del acuerdo de cara al futuro del club. «Hemos hecho una alianza con una de las cuatro mejores consultoras del mundo. Lo que queremos es terminar el nuevo estadio y coincide en que el mercado inmobiliario en el Valencia ha despegado, es el mejor momento de los últimos años. Nuestra intención es que entre 2021 y 2022 nos podamos trasladar al nuevo estadio. A partir de aquí, fundamentalmente, a ver cómo responde el mercado al valor que tiene Mestalla», ha analizado el director ejecutivo.

Otra de las contingencias principales del Valencia CF es ese pago (más de 23 millones de euros) que el club debe asumir por el castigo de la Unión Europea. «Mantenemos la expectativa de que la multa al final no sea de 23 millones, que sea una cantidad mucho más pequeña o incluso cero. Ese movimiento de poner el dinero en previsión no es lo mismo que pagar. El Valencia no pagará la multa de la Unión Europea, hará un depósito mientras se recurre«, ha develado Alemany, que también ha dado a conocer que Peter Lim prorrogó el plazo »hace meses« para no recibir el dinero (unos 27 millones) que el Valencia debía devolver al propietario este verano: «Eso habla del nivel de implicación de Lim con el club».

Alemany ha destacado que no hay novedades respecto a la investigación de la FIFA por los fichajes de menores, asunto en el que se muestra muy tranquilo y confiado porque considera que el Valencia no ha cometido falta alguna. Respecto a la preparación de los actos del Centenario, el director ejecutivo asegura que «está todo muy avanzado. Va a ser una celebración del Centenario importante, todo el valencianismo se enorgullecerá de su historia».

Solución a Porxinos

Uno de los últimos temas que ha tratado Alemany durante su comparecencia ha sido la contingencia de Porxinos. «Más allá del procedimiento judicial que está abierto, la realidad es que el Valencia pagó al ayuntamiento (de Riba-roja) 20 millones de euros en compensaciones por el PAI. Y si no hay PAI, ¿qué hacemos», se pregunta el director general del club. «El Valencia está abierto a buscar soluciones, que sería lo ideal. Nuestra mano está tendida para que no se resuelva por la vía judicial», ha afirmado Alemany.