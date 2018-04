Fútbol | Valencia CF La Champions y algo más El Valencia puede situarse tercero si gana y el Real Madrid tropieza contra el Atlético | Murillo se queda fuera de la convocatoria por segunda jornada seguida y la explicación de los técnicos es que el central colombiano debe recuperarse al 100% TONI CALERO Valencia Domingo, 8 abril 2018, 01:00

. Durante gran parte de la temporada, Marcelino se resistió a hablar de la Champions. Para qué, pensaba el asturiano, si después de dos temporadas mirando más hacia abajo que hacia arriba era suficiente con entrar en Europa. Los números, sin embargo, iban varios pasos por delante de Marcelino y cuando el Valencia CF se hizo amo y señor de la cuarta plaza, distanciando al quinto de turno cada vez más, el técnico no tuvo más remedio que renovar su discurso. A las puertas de medirse al Espanyol, el mata-gigantes de la presente temporada, las palabras de Marcelino introdujeron un nuevo objetivo para estar últimas ocho jornadas: la Champions y algo más. «¿El derbi madrileño? Siempre que se enfrentan dos rivales directos quiero un empate. Lo miramos de reojo», admitía Marcelino.

Cuando el Valencia salte esta noche al césped de Mestalla para buscar su noveno partido consecutivo sin hincar la rodilla, ya sabrá el resultado del Santiago Bernabéu. Muchas combinaciones son buenas para el conjunto blanquinegro, pero la más efectiva es ésta: si el Real Madrid pierde contra el Atlético, el Valencia se pondrá tercero siempre y cuando consiga derrotar al Espanyol. Si gana el equipo de Zidane el Valencia verá otra puerta abierta: la de la segunda plaza. Esa pelea se pondría al rojo vivo porque el Atlético sumaría 67 puntos, el Real Madrid 66 y el conjunto blanquinegro -siempre bajo el supuesto de lograr hoy el triunfo- alcanzaría los 65.

Esa cifra, por cierto, sería récord personal en una Liga para Marcelino García Toral. «No sé si es mi mejor temporada, es difícil decirlo. Aquí he tenido la suerte de disponer de una grandísima plantilla que nos ha colocado en esta situación por compromiso y trabajo», analizaba el asturiano para entregarle el mérito a sus futbolistas. Durante la comparecencia se vio a un Marcelino complacido y ambicioso. Entonó el técnico del Valencia ese «tenemos que volver a ganar, siempre pensar en ganar. No cansarnos de ganar. Querer ganar y volver a ganar. Esa es la mentalidad que debemos tener».

La visita al Camp Nou peligra para Paulista, Rodrigo, Mina y Gayà, que tienen 4 amarillas

Bajo esa premisa vuelve el Valencia a Mestalla, donde asienta gran parte del éxito de la temporada. Las últimas semanas sirvieron para borrar la sensación agridulce del durísimo mes de enero. Marcelino y sus futbolistas activaron hace ya ocho jornadas una velocidad de crucero que le vale para firmar grandes partidos (como el del Pizjuán) o sacar el triunfo (Leganés) cuando el juego le es esquivo. Mejor o peor se ha acostumbrado el Valencia a sumar de tres en tres y esta noche tendrá enfrente a un Espanyol que ha rendido este curso por debajo de las expectativas (está decimocuarto, con 36 puntos) aunque se consolidó como experto en arruinar la fiesta a los grandes. En la 2017-2018, los blanquiazules derrotaron al Barça en Copa del Rey y al Real Madrid y al Atlético en Liga.

Quique no pudo dirigir ayer la sesión del Espanyol por un virus y viaja hoy a Valencia

Respecto a la convocatoria del Valencia, ya no hay demasiadas vueltas que dar. Un partido por semana obliga a Marcelino a apostar por los mejores cada partido y eso lleva haciendo desde la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey. Por lesión se lo pierden Francis Coquelin y Toni Lato. Las molestias musculares del canterano le impidieron entrenar los últimos días. «No vamos a arriesgar lo más mínimo», dijo Marcelino sobre Lato, que de jugar hoy podría haber complicado esa dolencia en el muslo izquierdo.

Sí sorprendió la ausencia de Jeison Murillo por segunda jornada consecutiva. Según la versión del club, el colombiano necesita recuperarse al 100% en lo físico. Murillo estuvo tres meses KO y a su regreso volvió directo al once por la lesión de Garay. El plan de los médicos con Murillo saltó por los aires debido a la ausencia del argentino. Los técnicos consideran que durante esta fase, con Garay, Paulista y Vezo sanos, es un buen momento para que Murillo se ponga al mismo ritmo que sus compañeros. Aún así, la ausencia del colombiano se debe a una decisión técnica. Ya lo advirtió Marcelino tras el encuentro de Butarque. «No tiene ningún problema físico, ni de ningún otro tipo. Creíamos que tenían que venir estos jugadores», dijo el asturiano para valorar la ausencia de Murillo. Junto al central, se queda fuera por decisión técnica Nacho Vidal, descarte habitual del entrenador.

En principio, el Valencia saldrá hoy con el once de gala y los dos únicos puestos en cierta duda son el lateral derecho y la delantera. Vezo y Santi Mina opositan a los puestos de Montoya y Zaza, respectivamente. No obstante, Marcelino aseguró que no iba a guardarse nada pensando en el Camp Nou. Y eso que hasta cuatro futbolistas (Gabriel Paulista, Rodrigo, Mina y Gayà) no jugarían la semana que viene contra el Barcelona si hoy ven la amarilla.

Un técnico entre algodones

Quique 'empezó' este duelo contra el Valencia recibiendo un gran elogio de Marcelino, quien considera al técnico del Espanyol «uno de los mejores de la Liga». El segundo capítulo fue peor para el madrileño, que no pudo dirigir ayer la sesión de entrenamiento de los 'pericos' víctima de un proceso viral. Quique, que suma ocho partidos seguidos sin ganarle el Valencia, se quedó a descansar en Barcelona y hoy llegará por su cuenta a Mestalla.

Su Espanyol afronta el choque con el objetivo de maquillar su imagen después de los últimos compromisos y dar un golpe encima de la mesa derrotando al último grande que le queda pendiente en esta temporada. El partido de ida acabó en derrota blanquiazul (0-2), pero el grupo catalán recuerda ese choque con buenas sensaciones. La gran ausencia en la convocatoria del Espanyol es la del central costarricense Óscar Duarte mientras que Víctor Sánchez no juega por acumulación de amonestaciones.