Fútbol | Valencia CF Sin centrales contra el Madrid Calleri y Vezo, en una acción durante el encuentro de anoche. / EFE/Ángel Medina Marcelino debe improvisar un nuevo defensa porque sólo podrá disponer de Garay JUAN CARLOS VALLDECABRES Domingo, 21 enero 2018, 01:08

Si duele perder, más doloroso es si cabe el panorama inmediato que se le presenta al equipo en este inicio de la segunda vuelta. Y no sólo por el efecto anímico que de cara a la cita de Copa del Rey del miércoles en Vitoria puede tener esta derrota, sino por las consecuencias de las dos expulsiones que sufrió el Valencia. A Marcelino los problemas se le acumulan. Con lo bien que ha ido la cosa hasta ahora, de un plumazo el entrenador se ha quedado con una defensa cogida con alfileres para la cita liguera.

Tanto es así que de cara al encuentro del sábado que viene contra el Real Madrid en Mestalla, al técnico blanquinegro no le va a quedar otro remedio que coger a un futbolista de su plantilla y hacerle un cursillo acelerado para que pueda jugar como central. Y es que, de un plumazo se ha quedado sin los dos zagueros que actuaron ayer en Las Palmas. A Paulista le traicionaron los nervios y a Vezo el codo. Los dos se fueron a la ducha antes de hora. La expulsión de uno y otro deja de cara a la próxima jornada liguera como único central a Garay, que ayer estuvo en el banquillo por descanso.

No sería un grave problema si Murillo estuviera en activo, pero el colombiano está todavía en fase de rehabilitación tras la operación a la que fue sometido el 28 de noviembre. Por culpa de esa hernia inguinal, todavía no se sabe con exactitud cuándo estará listo para jugar. Preguntado este viernes precisamente Marcelino al respecto, su respuesta dejaba muy lejana todavía su reincorporación, a pesar de que lleva ya algunos días trabajando con el grupo. «No lo tengo claro. La próxima semana -esta que mañana empieza- será difícil, es posible que Carlos vuelva antes, pero no sabría definir».

Con Murillo todavía en fase de rehabilitación, lo lógico es adaptar en defensa a un pivote

¿Y quién va a jugar de central? En este tipo de situaciones de urgencia, lo habitual en los entrenadores es recurrir a algún central -difícil en este caso por las condiciones de estos- o a alguno de los centrocampistas. Y en este caso, la opción quizás más viable sería la de pensar en Kondogbia.

Tiempo tiene por delante Marcelino para hacer la elección correcta, sabiendo además la dificultad que representa hacer de defensa cuando delante está el Real Madrid, a pesar de la crisis que arrastra.

De cualquier manera, el Valencia tendrá que reponerse del golpe sufrido en Las Palmas, donde por primera vez esta temporada se dejó remontar un marcador que tenía a su favor. Ni en Getafe, ni en Eibar ni contra el Villarreal -las tres anteriores derrotas que llevaba- pasó.