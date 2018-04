El Centenario recluta a Kempes Murthy y Kempes, durante su encuentro en la sede del Valencia. / lázaro de la peña/valencia cf El club y el argentino muestran su predisposición a colaborar para el aniversario | Murthy recibe a la leyenda blanquinegra en la sede del Valencia y se liman asperezas con el que fuera embajador hasta febrero de 2017 T. CALERO VALENCIA. Viernes, 6 abril 2018, 01:05

Mario Alberto Kempes está de vuelta. Puede que su visita a la ciudad fuera por otro motivo -la grabación de un documental sobre su carrera deportiva-, pero el encuentro con Anil Murthy en la sede del club es significativo y clave de cara al Centenario. Kempes pasó un buen y distendido rato con el presidente del Valencia, cerrando las heridas abiertas a principios del año pasado. A la leyenda blanquinegra se le acabó su contrato como embajador del club el 31 de diciembre de 2016. El 5 de febrero de 2017, a través de las redes sociales, él mismo comunicaba que ya no desempeñaba ese cargo.

Fue duro Kempes en ese momento con Meriton. «Nunca supieron utilizarme, pero no me van a hacer callar», explicaba en una entrevista para este periódico. Todavía con Layhoon como presidenta, la propiedad no daba crédito cuando desde Estados Unidos -Kempes vive allí por trabajo-, el argentino criticaba abiertamente el trabajo de los responsables deportivos en plena crisis de resultados. Ahí finalizó la relación contractual del mejor jugador de la historia del Valencia con el club y no fue hasta ayer cuando Kempes volvía a verse las caras con algún directivo del conjunto blanquinegro. Tras el encuentro, ambas partes destacaban el deseo de hacer borrón y cuenta nueva, así como la mutua predisposición a colaborar en un futuro.

«Si me dicen que tengo que venir, yo vengo. Esta es mi casa, siempre seré del Valencia. Yo me siento parte de la historia del Valencia y si estoy invitado, vendré con gusto», admitía Kempes en CV Ràdio. Meriton sabe que la afición no perdonaría la ausencia del goleador argentino en los actos del Centenario, y la nueva vía abierta ayer cambia el ya viejo escenario por completo.

El Matador regresará a casa el domingo aunque, y según desveló, no podrá quedarse para ver en directo el Valencia-Espanyol. Durante la larga jornada que vivió ayer, Kempes también pasó por el palco VIP y el césped de Mestalla y ahí coincidió con Darío Felman y Ricardo Arias. «Reencuentro con grandes hermanos», lo definiría el argentino. Asegura Kempes que sigue sin perderse los partidos del Valencia y elogió tanto a la directiva como a Marcelino por «mirar todos hacia el mismo lado y tener tan cerca el objetivo de llegar a la Champions».