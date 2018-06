El Celta se resigna con Wass Wass intenta anticiparse a la presión de Kondogbia en el Celta-Valencia. / EFE/Salvador Sas «Si se queda, lo aprovecharemos este año y si no, no nos crea un gran problema», admite Mouriño, dirigente del club gallego El danés, objetivo del Valencia, tensó la cuerda y los vigueses descartan renovarle T. C. J. VALENCIA. Viernes, 8 junio 2018, 01:19

Daniel Wass se ha puesto a tiro del Valencia. El primero que movió ficha fue el propio jugador. El 20 de mayo, el danés se dejaba querer por el club de Mestalla, que lleva tiempo con su nombre apuntado en la agenda. «Nuestro objetivo con el Celta esta temporada era clasificarnos para competir en Europa pero no ha podido ser. Ahora aún tengo más hambre, quiero jugar la Champions», explicaba Wass, quien amplió su respuesta desvelando que tiene la intención de seguir jugando en la Liga: «Llevo tres años en España y mi familia está perfectamente adaptada al país. Conocemos la cultura, mis hijas ya hablan muy bien el español... Mi sueño es continuar jugando en la Liga».

El paso inicial estaba dado pero faltaba por ver cómo reaccionaría el Celta. Wass (Gladsaxe, Dinamarca, 1989), tiene contrato con la entidad celeste hasta junio de 2019. Los responsables del club querían renovar a un futbolista que ha rendido mejor de lo esperado desde su aterrizaje en julio de 2015, pero aquellas palabras de Wass abrieron las hostilidades entre el jugador y Carlos Mouriño, presidente del Celta. Durante este tiempo intentó el dirigente reconducir la situación, pero eso se acabó ayer. Como hiciera Wass en su momento, Mouriño habló de la situación públicamente, dejando muy clara la postura del club y lanzando un recado al futbolista.

«Hemos decidido rotundamente no renovarle. Bajo ningún concepto vamos a hacerle a Wass tres o cuatro años de contrato», expresó Mouriño, que afronta este verano un proceso de reconstrucción tanto a nivel de técnicos -se marchó Unzué y el club fichó a Antonio Mohamed- como de plantilla. Otra opción del presidente pasa por mantener a Wass en el Celta la próxima temporada aunque por ese motivo se marche gratis el próximo verano. «Si se queda, lo aprovecharemos este año y fantástico y si no, no nos crea un gran problema, tenemos jugadores que pueden sustituirle. Así lo vemos», sentenció Mouriño.

Es consciente el máximo responsable del Celta de que Daniel Wass quiere vestir la camiseta del Valencia en la 2018-2019 y ya ha empezado a jugar sus cartas para conseguir un buen traspaso por el jugador. Con una cláusula de rescisión de 25 millones, el fichaje de Wass nunca bajaría de los cinco millones y podría llegar a diez si el Celta endurece las negociaciones. El Valencia no está dispuesto a ofrecer más dinero puesto que el presupuesto para las contrataciones es limitado y Wass -valorado en 15 millones de euros- cumplirá 30 años la próxima temporada. El danés, por cierto, se encuentra ya de vacaciones porque no pasó el segundo corte para estar en el Mundial de Rusia. Los medios de Dinamarca justifican la ausencia en las discrepancias que Wass y el seleccionador, Age Hareide, mantuvieron en el pasado.

A Marcelino García Toral le convence el centrocampista del Celta por su polivalencia. Como ocurriera con Francis Coquelin, el asturiano valora mucho que un futbolista pueda cumplir con nota en varias posiciones. A lo largo de su carrera, Wass ha pasado por todas las zonas del centro del campo e incluso en alguna ocasión ha actuado como lateral o segundo punta.

Otro de los puntos fuertes del danés es su regularidad, puesto que no ha sufrido lesiones de relevancia en los últimos tres años. Desde que llegó al Celta, Wass ha sido indiscutible para sus entrenadores hasta completar 136 partidos (en la 2015-2016 alcanzó los 54) en tres temporadas. En esos encuentros consiguió 14 goles y repartió 20 asistencias explotando otra de sus grandes cualidades: la llegada desde segunda línea.

Carlos Mouriño fue muy contundente respecto a Daniel Wass, pero aún lo fue más para referirse a su gran estrella, Iago Aspas. El presidente deja claro que el delantero, ahora concentrado con España, sólo saldrá si alguien pone los 40 millones de su cláusula encima de la mesa. De esa batalla parece descabalgado el Valencia, porque Marcelino ya admitió que no pediría al club un esfuerzo tan grande teniendo en cuenta que Aspas hace 31 años el 1 de agosto. La reflexión final de Mouriño fue otro aviso para navegantes: «El Celta no es segundo plato de nadie. Aquí se busca compromiso».