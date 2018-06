Carlos Soler pasa el corte de Lopetegui Soler, junto a Silva, Oyarzabal y Williams en uno de los entrenamientos de la absoluta. / EFE/ R. Jiménez El jugador del Valencia tiene opciones de estar mañana con la absoluta ante Suiza T. CALERO VALENCIA. Sábado, 2 junio 2018, 00:36

La llamada de Julen Lopetegui para compartir unos días de entrenamiento con los elegidos de la absoluta fue la guinda a la brillante temporada de Carlos Soler. Pero aún puede haber más. El centrocampista del Valencia ha superado el primer corte del seleccionador y tiene opciones de debutar mañana en el partido que España y Suiza disputarán en el Estadio de la Cerámica. En principio, Soler, Yeray, Rodri y Vallejo van a acompañar al resto de jugadores al Estadio de la Cerámica y ahí decidirá Lopetegui si premia con minutos a los cuatro jugadores que no van al Mundial de Rusia pero siguen concentrados y metidos en la dinámica de grupo.

Ayer, Mikel Oyarzabal, Unai Nuñez e Iñaki Williams abandonaron la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol, tras una semana de trabajo como refuerzos hasta la incorporación de los jugadores del Real Madrid. El director deportivo, Fernando Hierro, y el propio Lopetegui, se despidieron de ellos «dándoles las gracias por el esfuerzo y el trabajo de esta semana». Oyarzabal, Unai y Williams fueron citados por Lopetegui, junto a Soler, Rodri, Yeray y Vallejo, para cubrir las vacantes dejadas por los internacionales del Real Madrid, que tuvieron permiso para llegar más tarde por disputar la final de la Champions League. Nacho ya se incorporó el jueves, mientras que Marco Asensio y Lucas Vázquez lo hicieron ayer y está previsto que Sergio Ramos e Isco lo hagan ya después del encuentro en Villa-real.

«Voy con mucha ilusión a pasar estos días con los compañeros de la selección. He sido internacional sub-19, he jugado los seis partidos de clasificación para el Europeo con la sub-21 y ahora, para acabar la temporada, esta experiencia con la absoluta va a ser muy bonita», admitía Soler poco antes de incorporarse a la concentración en Las Rozas. El valencianista sabe de sobra que su presente pasa por la sub-21. El próximo verano hay Europeo y Soler es una pieza clave para el técnico, Albert Celades. «Esos jugadores son de los mejores del mundo. Iniesta, Silva o Isco son futbolistas que yo he visto por la televisión y ahora entrenar con ellos será muy bonito. Voy a disfrutar, a pasarlo muy bien y a partir de ahí, lo que tenga que venir, vendrá», continuaba Soler, 'apadrinado' por Rodrigo Moreno en su primera experiencia con la absoluta.

Sergio Ramos e Isco se incorporan a la concentración tras el partido en Vila-real

Si para el canterano del Valencia debutar con la absoluta sería el colofón a una 2017-2018 inolvidable para él, en el caso de Rodrigo la guinda va un poco más allá. El delantero está peleando con Iago Aspas y Diego Costas por ser el hombre de referencia en ataque para el Mundial. Esta última prueba ante Suiza puede servir para conocer las intenciones de Lopetegui en ese sentido.