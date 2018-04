Carlos Soler o Ferran Torres, la única duda del once para el Camp Nou Carlos Soler. / jesús signes El centrocampista no acabó la sesión aunque en principio estará listo para mañana mientras que el técnico apuesta por Vezo como lateral T. C. Viernes, 13 abril 2018, 00:35

valencia. Marcelino le dio el peto de titular a Ferran Torres durante la segunda mitad del entrenamiento de ayer. Lo hizo después de ver cómo Carlos Soler se retiraba antes de tiempo. Según explican desde el club los 'mimos' para Soler estaban planificados y sólo atienden a la carga de trabajo prevista para el canterano durante la semana. En principio, Soler va a estar listo para jugar en el Camp Nou mañana en el que sería su partido número 50 en Primera.

La dosificación a Soler y la entrega del peto a otro futbolista de la casa, Ferran Torres, apunta a que la única duda del once, la del hombre que ocupará la banda derecha en el centro del campo. Queda claro que Ferran ha adelantado a Andreas Pereira en la rotación y, si Soler no se encontrara al cien por cien, el de Foios sería titular en Barcelona. Probó el técnico la teórica alineación y en la misma está Vezo, así que Montoya regresará al banquillo. Llamó la atención el triunfal regreso de Gabriel Paulista. El brasileño, que no había estado con el grupo los días anteriores, volvió directo al once formando el eje de la zaga con Garay y dejando a Murillo como alternativa.