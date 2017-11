El Benfica quiere colocar cedido en el Valencia al joven extremo Andrija Zivkovic Zivkovic, con la camiseta de Serbia, y Gayà, en un partido del Europeo sub-21. / AFP PHOTO/R. Bosia En el club de Mestalla, después de lo ocurrido con Guedes, se prefiere incluir la opción de compra cuando venga alguien a préstamo C. V. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:10

valencia. Segundo clasificado de la liga española, plantilla corta, y con un dueño de Singapur, amigo de Jorge Mendes, y que al margen de los éxitos deportivos nunca renunciaría lógicamente a una buena operación. El Valencia es atractivo se mire por donde se mire y el mercado de invierno se abre dentro de seis semanas y de sobra es conocida la carencia blanquinegra en determinadas posiciones del campo. Por eso, hasta el despacho de Mateo Alemany y por añadidura al dominio de Marcelino García Toral llegan desde hace bastantes días ofrecimientos de agentes y equipos para colocar futbolistas. El último de ellos acaparó la portada ayer del diario portugués Record. El nombre en cuestión es Andrija Zivkovic, que reúne algunos condicionantes un poco especiales.

Y es que, nada mejor que militar en un equipo como Benfica y saber los antecedentes que Benfica y Peter Lim tienen para ponerse en situación. Hace escasos días, el presidente de Benfica admitía en una entrevista que este verano quiso comprar a Cancelo a cambio de un jugador -no especificó el nombre-. El club portugués tiene interés en colocar a este serbio -compañero de Maksimovic- en enero. Y lo tiene por dos motivos: porque Serbia va a jugar el Mundial y si Zivkovic no participa tendrá cuesta arriba su presencia en esta cita, y porque por añadidura el no jugar hace que pierda valor en el mercado. Ahí todos pierden, desde el serbio hasta Benfica. Por eso quieren cederlo a un club para sacarle partido económico en un futuro.

Zivkovic es un extremo de 21 años, que se desenvuelve por las dos bandas, con talento y que llegó a Benfica hace dos temporadas tras acabar contrato con el Partizán. El matiz es que por el camino se quedaron cerca de 6 millones de euros en concepto de comisiones y primas por el fichaje.

El Valencia no quiso ayer ni confirmar ni desmentir este interés (también se apuntaba que el Sevilla lo quería), pero lo que tiene claro el club es que prefiere huir de cesiones que no tengan opción de compra. Es el caso de Guedes, que al PSG le ha venido bien la cesión y recuperarlo en junio.