El baile sobre el futuro de Zaza Zaza celebra con Insigne su gol contra Holanda. / efe/a. di marco Murthy no garantizó la continuidad del ariete pero ahora el club adopta una postura firme y asegura que cuenta con el italiano T. C. J. Miércoles, 6 junio 2018, 00:39

valencia. El futuro de Simone Zaza ha dado que hablar en las últimas semanas y todo apunta a que va a seguir haciéndolo durante gran parte del verano. Empezando por ese encuentro de la jornada 38 de Liga ante el Deportivo de la Coruña que, en ciertos momentos, tuvo cierto aroma de despedida del futbolista italiano, y pasando por las palabras de Anil Murthy de la semana pasada. «Zaza quiere seguir, todos quieren seguir y es una situación bonita. Pero esto es un club de fútbol y las cosas cambian», explicaba el presidente del Valencia, quien dejaba abierta la posibilidad de que Zaza salga.

El mensaje era ambiguo y nada tiene que ver con lo que emana del club en estos momentos. El Valencia adopta ahora una postura más firme y contundente para asegurar que Simone Zaza tiene contrato en vigor hasta junio de 2021 y, por tanto, no hay por qué pensar en que será uno de los futbolistas traspasados. Esa idea surge tan sólo unas horas después de que Zaza marcara en el empate (1-1) entre Italia y Holanda. Tras el encuentro, el delantero del Valencia habló en Onda Cero: «Siempre he dicho que me gustaría quedarme en el Valencia. Vivo muy bien a nivel personal. No he hablado con el club, tampoco me han llamado. No sé por qué me tengo que irme».

El discurso del Valencia puede interpretarse también como una estrategia de cara a los distintos pretendientes de Zaza, que los hay, sobre todo en el fútbol italiano. El delantero fue de más a menos durante la temporada y por el camino perdió su condición de titular indiscutible para Marcelino, que en esa demarcación sólo tenía a Rodrigo como fijo. En cualquier caso, los 13 goles que Zaza ha hecho en la 2017-2018 después de su bache en el West Ham han provocado que el caché del italiano aumente. Es por ello que si el Valencia se decanta por traspasar a Zaza -la gran mayoría de jugadores de la plantilla son transferibles por la necesidad económica- no lo quiere hacer por menos de lo que costó, unos 18 millones de euros.