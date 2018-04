El árbitro silencia a Zaza, el único que tumba a Yoel Zaza se lamenta después de una ocasión desperdiciada. / manuel molines Rodrigo se estrella contra el exguardameta del Valencia, que volvía a jugar ayer después de 343 días sin hacerlo por una grave lesión Latre anula injustamente el gol de Champions del italiano TONI CALERO VALENCIA. Lunes, 30 abril 2018, 00:26

Marcelino se saltó esta vez las rotaciones en la delantera para darle la segunda titularidad consecutiva a Santi Mina. ¿Dónde estaba Simone Zaza? Pues en el vestuario. Como sucede cada vez que no ve su nombre en la pizarra de los titulares, el italiano optó por no saltar al césped junto a los suplentes en el calentamiento previo al choque. Desde el banquillo seguía nervioso Zaza la plomiza primera parte del Valencia. Aún no sabía el italiano que Yoel, el portero rival, se agrandaría para arruinar la fiesta de Champions de los blanquinegros. Sólo Rodrigo Moreno intimidó de verdad, pero le pegó con su 'mala' demasiado cruzado.

El preparador físico, Ismael Fernández, correteó la banda tras el descanso para juntar a Zaza, Lato y Ferran Torres. Mientras los dos canteranos cumplían con las órdenes del preparador físico, el delantero lanzaba continuas miradas al banquillo reclamando su turno. Mestalla al fin había despertado gracias al creciente empuje de los futbolistas y Zaza apuntaba a el hombre perfecto para ese momento. A guerrear con los centrales del Eibar, a firmar el zarpazo que despertara a su equipo del letargo y provocara el estallido de una grada impaciente.

Al César lo que es del César: Simone Zaza marcó ese gol. Encontró el agujero entre las piernas de Yoel para hacer el 1-0, pero Jaime Latre estropeó la tarde del italiano. Anuló el tanto el colegiado por un fuera de juego inexistente y tocaba volver a empezar. Pero Yoel estuvo soberbio. 343 días después de su último partido, el exvalencianista supo agradecer con crecer el premio de Mendilibar. Con el Eibar en tierra de nadie, el técnico sentó a Dmitrovic para darle la portería a Yoel y el gallego fue un tormento para los delanteros del Valencia.

Atlético, Villarreal y Eibar son los tres equipos que han conseguido dejar su portería a cero en Mestalla

Tan sólo en dos ocasiones anteriores se había quedado a cero el conjunto blanquinegro en Mestalla. El 9 de septiembre empató sin goles contra el Atlético de Madrid y el 23 de diciembre le faltó suerte para hincarle el diente al Villarreal (0-1). El día que debía concretar el pase a Champions no sirvieron los 16 remates (5 de ellos entre los tres palos) para hacerle un gol al Eibar.

El conjunto armero, como en la ida, volvió a ser incómodo para el Valencia y Rodrigo fue quien más lo intentó sin resultado. El hispano-brasileño no está aprovechando la baja por lesión de Iago Aspas para acercarse en esa lista de mejores goleadores españoles. El de Moaña llevaba 20 cuando se 'rompió' y Rodrigo continúa con 16. El tú a tú entre Santi Mina y Zaza tampoco se movió ante el Eibar: llevan doce cada uno en Liga. El italiano marcó el 17 de marzo su último tanto y sólo ha podido sumar dos en los últimos cuatro meses de competición.