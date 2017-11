El árbitro expulsa a la familia García Toral Marcelino, que mantiene un pique con Quique, arriesga al dejar en el banquillo a Zaza, Soler y Guedes y sufre con la lesión del central Murillo El entrenador y su hijo, a la grada tras protestar una jugada PEDRO CAMPOS VALENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 00:23

El canario Hernández Hernández no recibirá invitación para la cena de Navidad en casa de los García Toral. La matriarca está que trina. Que se metan con su marido molesta, pero que lo hagan también con el vástago ya impide el perdón. Porque tanto Marcelino como su hijo Sergio -asistente del preparador físico- fueron expulsados por el colegiado en Cornellà-El Prat. El central Murillo yacía sobre el césped en el área pequeña -sufre un pinchazo en el cuádriceps y habrá que ver si peligra frente al Barça- y el Espanyol se negaba a lanzar el balón fuera. Al acabar la jugada se lio la mundial. El entrenador valencianista protestaba airadamente y Quique, con el que se había saludo efusivamente al inicio, se lo recriminaba en una conversción cuerpo a cuerpo. El cuarto árbitro, ese personaje que sólo está para molestar, llamaba al árbitro y le daba el parte. Marcelino expulsado, según el acta, por este motivo: «Protestar de forma ostensible una de mis decisiones con los brazos en alto en reiteradas ocasiones». Pero nadie se enteró de que había otro defenestrado. Hubo que esperar a las explicaciones escritas del colegiado para advertirlo. ¿Qué pasó? Esto: «En el minuto 62 el técnico García García, Sergio (hijo de Marcelino) fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse al cuarto árbitro con los brazos en alto y gritando a viva voz de manera reiterada: «Dile que pare el partido, me cago mi puta madre, el defensa está en el suelo». La familia García Toral tendrá que sacar pases de tribuna para el choque definitivo. El domingo ante el Barça fuera de su guarida.

En Mestalla formará el once habitual. Ni descansos ni nada que se le parezca. A la espera de saber qué tiene Murillo, el técnico sí contará con Zaza, Guedes y Carlos Soler en el once inicial. En Cornellà-El Prat les dio descanso por los viajes con sus selecciones -Rodrigo también viajó y sí disputó los 90 minutos- y tuvo que ser Kondogbia con su tercer tanto en la Liga el que sacara al entrenador de tener que recurrir a sus figuras para intentar el triunfo. Porque si hay alguien necesario ese es el francés. Él y Parejo no tienen recambio y Marcelino desecha las pruebas en estas posiciones.

EN BLANQUINEGRO partidos lleva Neto sin encajar ni un solo gol Todos hablan de los tantos de Zaza, de la calidad de Guedes o de la contundencia de Kondogbia, pero el portero brasileño está resultando vital para las alegrías blanquinegras.

Los tres puntos frente al Espanyol mantienen el aliento en el cogote del Barcelona y alejan a los demás rivales por los puestos de Liga de Campeones. Los dos clubes capitalinos ya están a seis puntos de diferencia y los otros contrincantes por la competición más noble miran al Valencia desde la distancia.