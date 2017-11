La aparición del nuevo Valencia Pereira tomará el relevo de Guedes en la banda izquierda y Vezo, recién incorporado tras su lesión, será el compañero de Paulista en la defensa Marcelino se ve obligado por las lesiones a variar su once titular a la espera de fichajes PEDRO CAMPOS VALENCIA. Miércoles, 29 noviembre 2017, 01:21

A grandes males, soluciones Marcelino. Este podría ser el eslogan pintado en la furgoneta de una empresa de construcción. Porque el Valencia está de reforma. Obligada. Para un hombre de un once fijo como es el técnico asturiano, esta situación le desbarata. Y más ahora, con el viento a favor. Pero debe diseñar el nuevo equipo. No hay más. Frente al Zaragoza podrá experimentar tras la victoria clara en la ida (0-2), pero el domingo en Getafe ya tendrá que ofrecer al mundo el nuevo Valencia de Marcelino.

El primer cambio importante llegará en la defensa. De una tacada han caído dos futbolistas en combate. Dos de los tres centrales que utilizaba el técnico. Los iba rotando. Ahora ya no podrá. Gabriel Paulista se ha quedado como el único sano. Murillo estará un mes de baja por una hernia inguinal y Garay será duda hasta el domingo por una lesión en la musculatura oblicua del abdomen. Para acompañar al brasileño sólo queda Rubén Vezo, recién incorporado al grupo tras pasar por el quirófano por la fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Fue contra el Real Madrid en la segunda jornada liguera. El otro central del grupo es el canterano Javi Jiménez, pero se sigue recuperando de una grave lesión de rodilla.

En los laterales no habrá cambios. Los titulares son Montoya y Gayà. Lato siempre tiene opciones en la banda izquierda. Por contra, Nacho Vidal ha desaparecido. Fue titular y marcó frente a la Real Sociedad, pero el técnico no acabó muy contento y ha aparcado al canterano. Una de las posiciones que se han considerado en el cónclave para realizar fichajes es la zona derecha de la retaguardia. Y quizá otro central.

Un paso hacia adelante y llegamos al centro del campo. Kondogbia, Parejo, Carlos Soler y Guedes. La chavalería ya se lo sabe de memoria. Pues durante treinta días tendrá que modificar su pensamiento. Con Guedes reparando el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, será Andreas Pereira el que tome su puesto. No lo tiene fácil. Debe hacer olvidar al jugador revelación en la Liga. Pero para este tipo de cosas llegó procedente del Manchester United. El problema para Marcelino llegará si tiene que buscar recambio a los otros tres de la media. Maksimovic ni está ni se le espera y Nacho Gil ha pasado a la oscuridad. Además, al técnico no le acaba de convencer por ahora Carlos Soler como eje del equipo. Seguro que el técnico sacó este tema ayer en la reunión con los jerifaltes.

Marcelino, si pudiera, no ficharía a nadie. Le gusta la armonía del grupo y no quiere que llegue alguien que lo desequilibre. Pero obras son amores y no buenas razones. Y se ve obligado a hacer hueco por las lesiones. Unas que ya han llegado y otras que apuntan, como es el caso de Simone Zaza. El entrenador mantendría tan contento el triunvirato que conforman el italiano, Rodrigo Moreno y Santi Mina. Pero la rotura parcial del menisco externo del panzer lo ha trastocado todo, porque como se bloquee la rodilla se tendrá que marchar directo al quirófano. Y el Valencia se quedaría sólo con dos delanteros. Aunque hay sólo un partido semanal, se antoja muy poco.

Además, tanto Rodrigo como Santi Mina se expresan mejor como segundo delantero que como referencia. ¿Cambiaría Marcelino el sistema para encajar las piezas? Un movimiento sería poner a Carlos Soler detrás de Rodrigo, llevar a Pereira a la derecha y la banda zurda para Lato y Gayà. ¿Se atrevería el técnico?