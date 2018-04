¿Se ve aquí en el Valencia CF muchos años? Marcelino: «NO» Marcelino, durante un entrenamiento en Paterna. / damián torres Marcelino se muestra rotundo respecto a su futuro a largo plazo y luego matiza: «Estoy muy a gusto en el Valencia, tengo lo que necesito para sentirme feliz»«Cuando fiché, si me dicen que voy a jugar la Champions no me lo creo ni de coña», admite el asturiano sobre la clasificación TONI CALERO Sábado, 28 abril 2018, 01:37

valencia. Marcelino García Toral lleva más de media vida siendo un profesional del fútbol. Sabe cómo funciona el negocio y entiende que los buenos momentos, incluso los grandes momentos, se olvidan demasiado rápido cuando el balón deja de entrar. Seguramente por eso fue ayer el asturiano tan tajante cuando se le preguntó sobre si se ve muchos años entrenando en el Valencia. «No», respondió. Su media sonrisa y los segundos que dejó en el aire eran parte de la respuesta. Con 52 años, Marcelino es consciente de que repetir el largo y exitoso trayecto de Simeone en el Atlético «es muy difícil», que eso ocurre «en un 2, 3 o 4% de las veces» y que por tanto, no se ve en Mestalla a largo plazo.

Más tarde matizaría la respuesta. O mejor, la completaría. Porque ese «no» nada tenía que ver con disgustos. Hasta la fecha, y teniendo en cuenta que mañana el Valencia puede clasificarse para la Champions, el matrimonio entre Marcelino y el conjunto blanquinegro sólo ha vivido días felices. «La ampliación de contrato se verá en su momento», inició el asturiano, quien todavía tiene un año más con el Valencia: «Tres años son bastantes, no muchos. En mí no ha cambiado nada y sigo con el mismo estado de ánimo que hace tres semanas. O mejor, porque estamos más cerquita de la Champions. Ya veremos si hay problemas cuando surjan, si surgen, las conversaciones -para renovar-, pero estoy muy a gusto en el Valencia y tengo lo que necesito para sentirme feliz con mi trabajo».

Fue Dani Parejo quien aseguró, un día antes, que le encantaría ver cómo el valencianismo disfrutaba de Marcelino «durante muchísimos años» en Mestalla. El técnico agradeció el elogio de una forma muy pragmática: «Los entrenadores debemos fijar la atención a corto plazo. Yo le agradezco muchísimo a Dani sus palabras, pero sé lo difícil que es. Situaciones como la del Cholo son muy extrañas». Para finalizar, una hipotética reunión con Peter Lim para tratar su renovación de contrato. «Una vez cumplido el objetivo y tenemos que ganar al Eibar para eso, si Peter (Lim) lo considera oportuno, hablaremos. Y hablaré con él con franqueza, honradez y análisis», concretó.

El reto para el futuro

«El club tiene que estar en Champions varios años»

Ha repetido unas cuantas veces que nunca imaginó meter al Valencia en la Champions tan rápido, así que Marcelino dio por sentado que tanto él como futbolistas y afición deben festejar la clasificación para la Liga de Campeones si el Eibar cae derrotado mañana. «Yo lo voy a celebrar porque cuando fiché por el Valencia, si me dicen que voy a jugar Champions no me lo creo ni de coña», dijo el técnico. Es más, Marcelino considera que esta año «al Valencia le ha tocado la lotería gracias a una plantilla que trabajó, se esforzó y demostró estar a un nivel altísimo con unos números que son incontestables».

El patrón a seguir es el Atlético de Madrid de la última década. «El Valencia estaba muy alejado de la parte alta y se ha dado una vuelta absoluta. Si el club quiere volver a ser grande, tiene que estar varios años en Champions, como le ha pasado al Atlético. Se confirmó en Champions y eso le permitió acercarse a los dos súper reinos de la Liga», expuso Marcelino. Y la mentalidad es clara. El Valencia «debe ser» un caso similar al del Atlético: «Es la mentalidad que debe tener el Valencia. Hay que construir en lugar de destruir. Si quieres volver a ser grande no tienes que pensar en hace 15 años sino en el 2018».

Un refuerzo de lujo

«Lo importante es que Guedes se quiere quedar»

Gonçalo Guedes está por la labor, el Valencia suspira por ello y el técnico quiere al portugués. La decisión final es cosa del Paris Saint Germain, pero la contratación del portugués parece cada vez más factible. «Guedes es muy buen jugador y nos viene muy bien por perfil, conocimiento de sus compañeros y de la competición. Sería muy importante tenerlo», recordó Marcelino, quien fue más allá para hablar del deseo del jugador: «Para mí lo importante es que el futbolista se quiere quedar porque está a gusto y cree que puede demostrar cosas en el Valencia. Con todo, los derechos de Guedes pertenecen al PSG y si quieren quedarse con él, aunque Lim quiera comprarlo, no podremos».

Apuesta por el capitán

«Soler jugará en el centro cuando Parejo no esté»

La respuesta más clara y rotunda de Marcelino la dio para referirse al 'debate' sobre si Carlos Soler, que dio un gran nivel ante el Celta en el centro del campo, debería jugar más en esa demarcación. «Mientras Dani -Parejo- siga al nivel que ha demostrado, hay un titular en esa posición que es Dani. Carlos podrá entrar ahí cuando Dani no esté o esté lesionado. No hay debate. Es importante tener jugadores polivalentes y Carlos en banda nos aporta equilibrio, llegada y creatividad», analizó.

Facilidades del Valencia

Se cierra la venta de Orellana, que podrá jugar

El Eibar dio ayer las gracias al Valencia por las facilidades que ha dado para cerrar la venta de Orellana. Ingresará el club dos millones por el chileno, que podrá jugar mañana -como rival- en Mestalla.