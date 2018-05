Ni Anil Murthy se libró de la ducha en los vestuarios Domingo, 6 mayo 2018, 00:11

Anil Murthy no se marchó del Estadio de la Cerámica sin pasar por el vestuario del equipo. Y ahí los futbolistas no tuvieron consideración con el presidente, a quien metieron vestido en la ducha. Murthy acabó empapado pero unas horas antes ya había empezado a celebrar la clasificación para Champions. El presidente no acudió a la comida de directivas -Fernando Roig tampoco- y tras la victoria del Athletic colgó una imagen en las redes sociales. «Hecho. Ahora hay que ir con el cuchillo entre los dientes», añadió como mensaje.