Alcácer se tiene que conformar con calentar en la banda Lunes, 27 noviembre 2017, 00:37

Tenía opciones de entrar en el once pero al final Valverde lo dejó en el banquillo. Paco Alcácer no pudo enfrentarse anoche a su exequipo. Su participación se limitó a hacer ejercicios de calentamiento en la banda en la segunda parte, pero ninguno de las tres sustituciones le tocó. Al menos la situación no fue tan desagradable como la de la temporada pasada, cuando le hicieron cánticos ofensivos y un espectador hasta le lanzó un paquete de pipas -por aquello de que no le daban minutos- cuando se dirigía al banquillo. Luis Enrique, entonces, ni le mandó calentar.