La Agrupación examina el polémico discurso de Murthy

valencia. Cinco días después del polémico editorial de Anil Murthy y tres después de que en la Asamblea el presidente del Valencia decidiera mantener vivo el tono de su discurso, la Agrupación de Peñas se reunió para analizar y extraer conclusiones de la postura que desde el club se adoptó sobre las diferentes formas de entender el valencianismo.

Anoche, como ocurre todos los lunes, la junta directiva de la Agrupación de peñas del Valencia tenía cónclave. El punto estrella del orden del día, según admitieron desde este colectivo, era si se debía o no públicamente responder de alguna forma a las manifestaciones vertidas por Murthy. Blas Madrigal, el presidente de las peñas, estuvo el viernes pasado presente en la Junta de Accionistas y observó en primera persona el malestar que entre los aficionados había tras el famoso e incómodo comunicado oficial. No son pocos los peñistas a los que no les ha gustado las formas que ha tenido el presidente para buscar argumentos con los que defender la gestión del consejo de Peter Lim. La Agrupación mantiene una particular relación con el club, con algunos momentos de cierta tirantez.