El agente de Sandro pasa por Valencia camino de Vila-real y no se reúne con el club de Mestalla R. D. VALENCIA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:44

Sandro, futbolista del Everton, continúa siendo a día de hoy uno de los nombres que el Valencia tiene apuntados en su lista de posibles refuerzos de cara al mercado de invierno. Por eso ayer, cuando Ginés Carvajal, el agente del delantero, cogió un AVE en Madrid para viajar hasta Valencia saltaron las alarmas. Negociar a 18 días de que se abra el mercado de fichajes una contratación de este calado entra dentro de lo posible. Queda muchísimo tiempo y el Valencia es más que probable que va a acabar apurando los plazos de mercado con el fin de no mostrar sus cartas y ahorrarse, como a veces suele ocurrir, un buen pico de dinero. Los dirigentes del Valencia desconocían que Ginés Carvajal se había desplazado hasta Valencia. En realidad, el destino final del representante de futbolistas no era la capital valenciana sino Vila-real, seguramente donde le podría estar esperando Cheryshev. Sandro, una inversión que le supuso al Everton un desembolso de 6 millones de euros de su cláusula, no está entrando en las últimas convocatorias del conjunto de la Premier y se da por hecho que en enero puede salir.