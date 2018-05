Adiós a la Copa por la falta de acierto Gaitán despeja el balón en un lance del choque. / liga iberdrola El Valencia desperdicia varias ocasiones contra el Atlético en la despedida de Ivana, que acaba expulsada en la recta final del choque LOURDES MARTÍ Miércoles, 23 mayo 2018, 00:41

valencia. Tres errores defensivos, uno en Madrid y dos en Paterna, dejan al Valencia fuera de la Copa de la Reina. Con el 2-1 de la ida en contra pero con buenas sensaciones, las blanquinegras se plantaron en el Puchades dispuestas a repetir el serio partido que realizaron en la capital. Jesús Oliva salió con el mismo once que plantó cara al campeón el pasado sábado. Gio fue la más rápida, tuvo la primera ocasión del partido, pero Amanda lo hizo con más puntería tras un mal rechace de la zaga blanquinegra.

1 VALENCIA 2 ATLÉTICO Valencia Vreugdenhil, Nicart, Ivana, Van den berg, Débora, Natalia, Carro (Joyce, 56), Gio (Szymanowski, 56'), Lombi (Karpova, 71), Peiró (Carol, 56) y Mari Paz Vilas. Atlético de Madrid Lola, Robles, Pereira, Menayo, Corredera, Kaci (Cazalla, 78'), Meseguer, Amanda, Sosa (Falcón,85'), Ludmila (González, 65') y Soni (Bermúdez, 92'). Goles 0-1, Amanda (8'). 0-2, Falcón (93'). 1-2. Szymanowski (94'). Árbitro Acevedo Dudley. Amonestó a Ivana (2), Gio Carreras, Carol y a Cazalla. Incidencias Gran entrada en el Antoni Puchades de Paterna, que rozó el lleno.

Ese gol visitante en el minuto ocho descolocó a las valencianistas. Oliva dejó en el banquillo a la siempre fiable Carol Férez en beneficio de Marta Peiró, que después de no haber jugado mucho en Liga llegaba a esta Copa fresca. Aunque no anotó volvió a ser perseverante en el área rival. Peiró fue la única valenciana de inicio junto a Ivana, la «eterna capitana», como rezaba la pancarta con la que la afición se despedía de ella después de 13 temporadas en el club. El Atlético se hizo dueño del partido aunque Gio y Mari Paz tuvieron en la segunda mitad la oportunidad de recortar distancias. Pero no fue posible.

En los últimos compases del partido el juego se embarró y la homenajeada Ivana fue expulsada. Ya con diez, el Valencia recibiría el 0-2 tras un error en cadena de la defensa y Vreugdenhil que aprovechó Falcón. En el tiempo añadido, Szymanowski hizo un auténtico golazo que no servía para nada. Dijo adiós el Valencia a la temporada arropado por los suyos aunque sin presencia de ningún dirigente de primera línea del club de Mestalla.