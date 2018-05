Se abre la subasta por Joao Cancelo Cancelo y Calhanoglu, durante un derbi entre el Inter y el Milan. / EFE/ ROBERO BREGANI El Inter de Milan no ejecuta la opción de compra y el Valencia espera que empiecen las ofertas por el portugués TONI CALERO Viernes, 1 junio 2018, 01:36

valencia. El Inter de Milan no ejecutó ayer la opción de compra que tenía sobre Joao Cancelo. El club italiano ya había reconocido que en estos momentos no podía asumir el pago -de entre 35 y 40 millones de euros- y esa situación no varió en las últimas horas válidas para el Inter. Anoche expiró esa cláusula que en su momento firmó el Valencia con el conjunto neroazzuro dentro de las operaciones cruzadas cuando se negociaron las cesiones de Kondogbia y Cancelo. El club de Mestalla sí concretó su apuesta por el francés desembolsando 25 millones; los problemas de Fair Play Financiero impidieron que el Inter hiciera lo propio con Cancelo, un valor seguro para el técnico Luciano Spalletti durante la temporada pero demasiado caro para las finanzas de los italianos.

A partir de ahora se abre la subasta por Cancelo. Tampoco tiene el Valencia muchas más alternativas para conseguir 45 millones de euros con la venta de activos antes del 30 de junio. Si no lograra traspasar al lateral portugués, probablemente le tocaría el turno a Rodrigo Moreno. Aunque Mateo Alemany tasara al delantero en los 120 millones de la cláusula de rescisión, lo cierto es que Cancelo y Rodrigo son los dos principales activos del club blanquinegro en el mercado y, si no sale uno, la situación económica obligaría a traspasar al otro.

Al Valencia no le ha trastocado demasiado los planes que el Inter no pagara por Cancelo. Lo esperaba y estaba asumido. En los despachos de la sede del club hay absoluta confianza en que llegarán buenas ofertas por el lateral derecho, que esta temporada fue de menos a más en Italia y acabó por ser imprescindible en el Inter. De hecho, el propio Spalletti admitió que le encantaría seguir contando con Cancelo y ayer recalcó esa sensación Javier Zanetti. «Cancelo ha demostrado sus cualidades, pero son negociaciones difíciles», expresó el vicepresidente del club italiano. Zanetti destacó el trabajo de Piero Ausilio, director deportivo del Inter, y se niega a tirar la toalla por Cancelo: «Lamentamos no volver a verlos aquí (dijo, refiriéndose al lateral y Rafinha), pero estamos esperando porque todavía tenemos tiempo». También elogió a Cancelo Marcelino García Toral, quien entiende las necesidades del club pero aseguró que estaría «encantado» de que el portugués formara parte de la plantilla de la próxima temporada: «Cancelo es un gran jugador, de un nivel muy alto. A nivel defensivo su experiencia en el Inter le ha aumentado el nivel».

Con Anil Murthy, Mateo Alemany y Pablo Longoria en Singapur -volverán la semana que viene-, hasta donde viajaron para encontrarse con Peter Lim, valorar la última temporada e ir avanzando de cara a un curso fundamental por el Centenario de la entidad y la Champions, el Valencia aguarda las propuestas por Cancelo. Desde Italia se ha interesado la Juventus, que puede asumir el pago por el luso sin resquebrajar las cuentas. Entre la Juve y las libras de la Premier League está, en principio, el futuro de Cancelo. En Inglaterra sí hay más clubes con poder para firmar al portugués y entre todos ellos, el Manchester United aparece como la opción más fuerte. En Old Trafford entrena Jose Mourinho, quien como Cancelo está representado por Jorge Mendes.

Cancelo es la pieza llamada a iniciar los movimientos del club de Mestalla en este mercado. Murthy ya deslizó la posibilidad de que Simone Zaza salga traspasado y el italiano tiene asumido que contra el Deportivo pudo haber jugado su último partido como blanquinegro. El delantero se ha revalorizado este curso y su cartel en Italia ha vuelto a crecer. Es por ello que Milan, Roma y Torino tienen a Zaza en su agenda. El Valencia parece decidido a traspasar al ariete (13 goles y 5 asistencias este curso) siempre y cuando reciba una cantidad similar o superior a los 18 millones que desembolsó para contratar al futbolista.